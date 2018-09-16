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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Валерий Рейнгольд: "Спартак" сегодня сыграл безобразно
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Ахмата" (1:2) в 7-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
"Ахмат" неудобный соперник для всех, не только для "Спартака", который в целом сегодня сыграл безобразно. При своих болельщиках нужно играть в грамотный, атакующий футбол, а "Спартак" смотрелся бездарно. Мастера, профессионалы, но к своей работе отнеслись не должным образом. Я говорю о желании и самоотдаче, это основные компоненты. Сегодня я убедился в том, что в нынешнем состоянии "Спартак" не способен решать большие задачи. Этим поражением команда заметно осложнила себе жизнь.
Причина происходящего одна: многие футболисты не должным образом выполняют свою работу. Я не буду называть фамилии, поскольку говорят, что футболисты обидчивые люди. Я могу простить ошибку, осечку... Но мы видим, что футболисты не хотят выкладываться, выполнять свою работу на 100%... Посмотрите в какой сложной ситуации оказался ЦСКА, чего только не предрекали после ухода ведущих игроков "армейцев", а они играют, одерживают важные победы, потихоньку набирают обороты и играют с большим желанием. Там что, большие профессионалы, нежели в "Спартаке"?! Хотя, смотря на игру некоторых представителей "красно-белых", такое ощущение может и сложиться.
- Об игре Софьяна Ханни после скандальных постов в социальной сети:
Как сыграл?! Никак! Если тебе доверил тренер - вноси свою лепту в общую копилку, и это касается не только Ханни. За игроков на поле отрабатывать не будут тренеры и руководители. Опять же, вернёмся к ЦСКА: ну посмотрите как играет Фёдор Чалов! Молодец мальчишка, старается, забивает голы, в сборную главную уже вызывался. Вот так нужно работать. А всё остальное - разговоры для нищих. От футбола нужно получать удовольствие и полностью отдаваться игре.
Сегодняшние футболисты находятся в сумасшедших условиях, у нас в своё время всего этого не было в таком количестве, но мы играли за престиж, за спартаковский ромбик, с любовью к этому клубу. Сейчас в помине этого нет! Периодически на поле будто ленивые коты находятся, настолько невнятно они работают и играют. С уважением нужно относиться к своей работе, всё остальное придёт с опытом.
- О матче:
"Ахмат" неудобный соперник для всех, не только для "Спартака", который в целом сегодня сыграл безобразно. При своих болельщиках нужно играть в грамотный, атакующий футбол, а "Спартак" смотрелся бездарно. Мастера, профессионалы, но к своей работе отнеслись не должным образом. Я говорю о желании и самоотдаче, это основные компоненты. Сегодня я убедился в том, что в нынешнем состоянии "Спартак" не способен решать большие задачи. Этим поражением команда заметно осложнила себе жизнь.
Причина происходящего одна: многие футболисты не должным образом выполняют свою работу. Я не буду называть фамилии, поскольку говорят, что футболисты обидчивые люди. Я могу простить ошибку, осечку... Но мы видим, что футболисты не хотят выкладываться, выполнять свою работу на 100%... Посмотрите в какой сложной ситуации оказался ЦСКА, чего только не предрекали после ухода ведущих игроков "армейцев", а они играют, одерживают важные победы, потихоньку набирают обороты и играют с большим желанием. Там что, большие профессионалы, нежели в "Спартаке"?! Хотя, смотря на игру некоторых представителей "красно-белых", такое ощущение может и сложиться.
- Об игре Софьяна Ханни после скандальных постов в социальной сети:
Как сыграл?! Никак! Если тебе доверил тренер - вноси свою лепту в общую копилку, и это касается не только Ханни. За игроков на поле отрабатывать не будут тренеры и руководители. Опять же, вернёмся к ЦСКА: ну посмотрите как играет Фёдор Чалов! Молодец мальчишка, старается, забивает голы, в сборную главную уже вызывался. Вот так нужно работать. А всё остальное - разговоры для нищих. От футбола нужно получать удовольствие и полностью отдаваться игре.
Сегодняшние футболисты находятся в сумасшедших условиях, у нас в своё время всего этого не было в таком количестве, но мы играли за престиж, за спартаковский ромбик, с любовью к этому клубу. Сейчас в помине этого нет! Периодически на поле будто ленивые коты находятся, настолько невнятно они работают и играют. С уважением нужно относиться к своей работе, всё остальное придёт с опытом.
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