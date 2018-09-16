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Валерий Рейнгольд: "Спартак" сегодня сыграл безобразно

Валерий Рейнгольд: "Спартак" сегодня сыграл безобразно Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Ахмата" (1:2) в 7-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

"Ахмат" неудобный соперник для всех, не только для "Спартака", который в целом сегодня сыграл безобразно. При своих болельщиках нужно играть в грамотный, атакующий футбол, а "Спартак" смотрелся бездарно. Мастера, профессионалы, но к своей работе отнеслись не должным образом. Я говорю о желании и самоотдаче, это основные компоненты. Сегодня я убедился в том, что в нынешнем состоянии "Спартак" не способен решать большие задачи. Этим поражением команда заметно осложнила себе жизнь.

Причина происходящего одна: многие футболисты не должным образом выполняют свою работу. Я не буду называть фамилии, поскольку говорят, что футболисты обидчивые люди. Я могу простить ошибку, осечку... Но мы видим, что футболисты не хотят выкладываться, выполнять свою работу на 100%... Посмотрите в какой сложной ситуации оказался ЦСКА, чего только не предрекали после ухода ведущих игроков "армейцев", а они играют, одерживают важные победы, потихоньку набирают обороты и играют с большим желанием. Там что, большие профессионалы, нежели в "Спартаке"?! Хотя, смотря на игру некоторых представителей "красно-белых", такое ощущение может и сложиться.

- Об игре Софьяна Ханни после скандальных постов в социальной сети:

Как сыграл?! Никак! Если тебе доверил тренер - вноси свою лепту в общую копилку, и это касается не только Ханни. За игроков на поле отрабатывать не будут тренеры и руководители. Опять же, вернёмся к ЦСКА: ну посмотрите как играет Фёдор Чалов! Молодец мальчишка, старается, забивает голы, в сборную главную уже вызывался. Вот так нужно работать. А всё остальное - разговоры для нищих. От футбола нужно получать удовольствие и полностью отдаваться игре.

Сегодняшние футболисты находятся в сумасшедших условиях, у нас в своё время всего этого не было в таком количестве, но мы играли за престиж, за спартаковский ромбик, с любовью к этому клубу. Сейчас в помине этого нет! Периодически на поле будто ленивые коты находятся, настолько невнятно они работают и играют. С уважением нужно относиться к своей работе, всё остальное придёт с опытом.
Теги: Спартак Ахмат Рейнгольд
Сегодня, 22:08
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(8)
№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:24) #
  • +1
  •  (1)
online

Вроде как с опережением чемпионского графика Спартак идет. Чего не нравится?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:29) #
  • +5
  •  (5)
online

Берегите деда, он ведь может разнести Тарасовку с одного маха)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:26) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
... не только для "Спартака", который в целом сегодня сыграл безобразно....
Не согласен... Пилипчук правильно сказал, Спартак играет всегда в одну и ту-же игру, меняя только игроков...давили Ахмат, получили на контратаках..пока проходило, сегодня нет.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№5 Написал: spiri (Сегодня, 22:26) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
не,ну сравнивать великий Спартак с какими-то конями?? blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 22:21) #
  • +6
  •  (8)

скоро чую Валера за ЦСКА топить будет
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 22:17) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Нда...старик в ярости...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:14) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Но мы видим, что футболисты не хотят выкладываться, выполнять свою работу на 100%.
а чего вы от негров ждёте? их пи3дить надо! иначе они не работают!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:13) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Да, дядя Валера, беда не приходит одна... Терри, Ахмат, Рапид... disappointed


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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