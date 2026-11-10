"Это проблема". Орлов назвал слабое место "Зенита"

Фото: ФК "Зенит"

Ну, в общем, Мантуан — не защитник. Мы это знаем давным-давно. Поэтому это проблема " Зенита ". Слишком много атак у соперника идет и проходит через правый фланг нашей обороны", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

"У "Ростова" потрясающий Олусегун. Конечно, не справился Мантуан с ним. Ну как можно было давать делать передачи с фланга? Ну ты придумай что-нибудь, Мантуан! В скорости он тебя обыгрывает, ты в другую сторону…В минувшее воскресенье, 8 ноября, в Санкт-Петербурге состоялся матч между "Зенитом" и "Ростовом" в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе "Газпром Арена" и завершилась вничью со счетом 2:2.Напомним, хозяева поля дважды по ходу встречи вели в счете, но так и не сумели набрать максимум очков, пропустив решающий гол на 83-й минуте.Таким образом ростовчане прервали шестиматчевую победную серию петербургской команды в текущем чемпионате.