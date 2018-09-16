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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Рамзан Кадыров: "Ахмат" до финального свистка доминировал на поле
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу "Ахмата" над "Спартаком" (2:1).
"Спартак", безусловно, один из самых титулованных в России, но грозненская команда "Ахмат" никогда не смотрит, сколько трофеев у соперника. На любую игру наши футболисты выходят с установкой "только на победу". "Спартак" традиционно является топовой командой в чемпионате России, но для "Ахмата" авторитетов нет.
Гостевая победа всегда воспринимается особенно ценнее. Вот и сегодня чеченский клуб показал настоящий характер, обыграв в Москве на высоком классе "Спартак". С первых минут матча "Ахмат" полностью взял под свой контроль ход игры и до финального свистка доминировал на поле. Победа нашей команды была более чем заслуженной. В итоге результат 2:1 в нашу пользу на табло. Голы забили бразилец Родолфу и полузащитник Антон Швец.
Я поздравляю тренерский штаб под руководством Рашида Рахимова и всех болельщиков! Желаю удачи в дальнейших матчах!", - написал Кадыров в телеграме.
"Спартак", безусловно, один из самых титулованных в России, но грозненская команда "Ахмат" никогда не смотрит, сколько трофеев у соперника. На любую игру наши футболисты выходят с установкой "только на победу". "Спартак" традиционно является топовой командой в чемпионате России, но для "Ахмата" авторитетов нет.
Гостевая победа всегда воспринимается особенно ценнее. Вот и сегодня чеченский клуб показал настоящий характер, обыграв в Москве на высоком классе "Спартак". С первых минут матча "Ахмат" полностью взял под свой контроль ход игры и до финального свистка доминировал на поле. Победа нашей команды была более чем заслуженной. В итоге результат 2:1 в нашу пользу на табло. Голы забили бразилец Родолфу и полузащитник Антон Швец.
Я поздравляю тренерский штаб под руководством Рашида Рахимова и всех болельщиков! Желаю удачи в дальнейших матчах!", - написал Кадыров в телеграме.
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