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Министр спорта Колобков: РПЛ должна помогать клубам, испытывающим финансовые проблемы

Министр спорта России Павел Колобков считает, что профессиональные футбольные лиги должны помогать клубам.

"РПЛ необходимо озаботиться вопросом оздоровления финансового положения клубов. Возможно, вернуться к идее финансового регламента.

Мы не должны терять клубы, которые являлись гордостью своих регионов. Лига должна им помогать Пока мы находимся на переходном этапе развития в игровых видах спорта, но постепенно ситуация будет выправляться", — сказал Колобков.

Известия
Сегодня, 10:29
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№3 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 11:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если у клубов есть финансовые проблемы в ПЛ, то нужно сокращать кол-во команд. Зачем помогать тем, кто хорошо пилит бюджетные деньги?
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: студия дускай (Сегодня, 10:51) #
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сколько уже талдычим что нацкомпании не должны иметь права финансировать отдельно взятые клубы а только вкупе с остальными равнозначными клубами в равнозначных размерах
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:49) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
с чего бы это?
во всех странах клубы - частная собственность
пусть будут госспонсоры
но должен быть частный владелец
ну или консорциум какой нибудь
пусть государство вкладывает, но как спонсор, а не владелец
проведите аукцион клубов что ли. реорганизацию
не, в регионах можно и от города или села получать, но если повышение - пусть ищут владельца клуба


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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