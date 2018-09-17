Министр спорта Колобков: РПЛ должна помогать клубам, испытывающим финансовые проблемы

Министр спорта России Павел Колобков считает, что профессиональные футбольные лиги должны помогать клубам."РПЛ необходимо озаботиться вопросом оздоровления финансового положения клубов. Возможно, вернуться к идее финансового регламента.Мы не должны терять клубы, которые являлись гордостью своих регионов. Лига должна им помогать Пока мы находимся на переходном этапе развития в игровых видах спорта, но постепенно ситуация будет выправляться", — сказал Колобков.