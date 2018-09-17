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Артем Дзюба: нынешнее поколение - чересчур много соцсетей и компьютеров. А мы росли на улицах

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба сравнил нынешнее поколение футболистов со своим.

"Мы росли на улицах: играли в казаков-разбойников, с утра до вечера рубились в футбол. А нынешнее поколение — чересчур много соцсетей, чересчур много компьютеров, вот этих вот игр. Они не выходят на улицу, не общаются друг с дружкой.

На улице ведь все равно закаляется характер. То есть ты выходил не изнеженный: тебе нужно было выживать, тебя могли старшие обидеть — нужно было уметь дать отпор. В тех же казаков-разбойников попробуй побегать, а если поймают — чего только с тобой не сделают! А когда, наоборот, ты водишь, думаешь: "Только попадитесь мне!" Мне кажется, что это намного круче! И в прятки играли.

Я и сейчас с детьми своими выхожу во двор, стараюсь всех ребят собрать и поиграть во что-то. Главное, чтобы занимались спортом, бегали, играли в футбол, баскетбол — не важно. Движение, движение, движение! Движение — это жизнь. А сидеть возле компьютера и мышку передвигать — мне кажется, это неинтересно", - цитирует Дзюбу "Афиша".
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 17:03
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(2)
№9 Написал: Fint Москва (Сегодня, 19:01) #
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online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Батька
а они народ умный ... наверное

Это всё они сами про себя запустили такую сказку.
Все народы одинаково талантливы, потому что все относятся к виду,- гомосапиенс, негры только чуть отстают, так у них и черепа потолще, преимущество в каких-то случаях.
Недавно читал в фейсбуке выкладки,- у советского народа, не думайте опять про евреев, больше всего изобретений значимых было, только времена Хрущёвские, да Брежневские всё губили на корню,- это сами западники признают, начиная от японцев.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 18:39) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
молчали бы свиные диванные утырки,у них только под дешевым пивасом подвиги идут такие,что потом либо родители отдуваются,либо сидят по 15 суток,деревяха прав,я вот лично вырос на улице и дрались,и ментов щемили своими выходками,но мы остались людьми,не то что нынешнее поколение,обожравшееся и зажравшееся,которе не знало что такое голод ну и тп так что заткните свои хлы,Артем прав
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№7 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 18:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лучше всего у Артема получалось узнавать у разбойников о том, где находятся кошельки))


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 18:11) #
  • -6
  •  (6)

Артём...Себе не ври...А Орзул...то же её в песочнице нашёл... без ГАДЖЕТОВ......молодец что одумался..эту клушу ...только ленивый не др...ал....у Тебя Жена КРАСАВИЦА....СЧАСТЬЯ ТЕБЕ с твоей супругой ..Очень Красивой....береги её...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:55) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Какой Артём многогранный человек, вот он духовный отец, к примеру. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: ArtemZaitcev Санкт-Петербург (Сегодня, 17:50) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Артем, это бич современного мира
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 17:48) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Что то не видел не одного Еврея - чемпиона мира по бегу , а они народ умный ... наверное больше про жизнь и здоровье знают чем Дзюба !!


С какого испугу ты решил, что они- народ умный? Их ум- хупца.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 17:17) #
  • -7
  •  (13)

Что то не видел не одного Еврея - чемпиона мира по бегу , а они народ умный ... наверное больше про жизнь и здоровье знают чем Дзюба !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: SuperGonzo (Сегодня, 17:16) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
ВОТ ВОТ smirk
Регистрация: 2.05.2012 [жалоба]
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