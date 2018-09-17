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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Артем Дзюба: нынешнее поколение - чересчур много соцсетей и компьютеров. А мы росли на улицах (9)
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Артем Дзюба: нынешнее поколение - чересчур много соцсетей и компьютеров. А мы росли на улицах
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба сравнил нынешнее поколение футболистов со своим.
"Мы росли на улицах: играли в казаков-разбойников, с утра до вечера рубились в футбол. А нынешнее поколение — чересчур много соцсетей, чересчур много компьютеров, вот этих вот игр. Они не выходят на улицу, не общаются друг с дружкой.
На улице ведь все равно закаляется характер. То есть ты выходил не изнеженный: тебе нужно было выживать, тебя могли старшие обидеть — нужно было уметь дать отпор. В тех же казаков-разбойников попробуй побегать, а если поймают — чего только с тобой не сделают! А когда, наоборот, ты водишь, думаешь: "Только попадитесь мне!" Мне кажется, что это намного круче! И в прятки играли.
Я и сейчас с детьми своими выхожу во двор, стараюсь всех ребят собрать и поиграть во что-то. Главное, чтобы занимались спортом, бегали, играли в футбол, баскетбол — не важно. Движение, движение, движение! Движение — это жизнь. А сидеть возле компьютера и мышку передвигать — мне кажется, это неинтересно", - цитирует Дзюбу "Афиша".
"Мы росли на улицах: играли в казаков-разбойников, с утра до вечера рубились в футбол. А нынешнее поколение — чересчур много соцсетей, чересчур много компьютеров, вот этих вот игр. Они не выходят на улицу, не общаются друг с дружкой.
На улице ведь все равно закаляется характер. То есть ты выходил не изнеженный: тебе нужно было выживать, тебя могли старшие обидеть — нужно было уметь дать отпор. В тех же казаков-разбойников попробуй побегать, а если поймают — чего только с тобой не сделают! А когда, наоборот, ты водишь, думаешь: "Только попадитесь мне!" Мне кажется, что это намного круче! И в прятки играли.
Я и сейчас с детьми своими выхожу во двор, стараюсь всех ребят собрать и поиграть во что-то. Главное, чтобы занимались спортом, бегали, играли в футбол, баскетбол — не важно. Движение, движение, движение! Движение — это жизнь. А сидеть возле компьютера и мышку передвигать — мне кажется, это неинтересно", - цитирует Дзюбу "Афиша".
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