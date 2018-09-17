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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Нападающий "Краснодара", забив 8 голов в 8 матчах, является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии (6)
"Ростов" сыграл вничью с "Уралом" и обошел "Спартак"
"Урал" и "Ростов" поделили очки в матче 7-го тура чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина поднялись на второе место, обойдя "Спартак".
Чемпионат России
7 тур
"Урал" – "Ростов" 1:1
Голы: Ароян, 47 - Ионов, 49.
"Урал": Годзюр, Данцев (Меркулов, 75), Брызгалов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе (Эль Кабир, 70), Ильин.
"Ростов": Абаев, Паршивлюк (Логашов, 80), Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Зуев, 90), Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон (Шомуродов, 83).
Предупреждения: Гулиев, 61, Бумаль, 84, Фидлер, 90+1.
Чемпионат России
7 тур
"Урал" – "Ростов" 1:1
Голы: Ароян, 47 - Ионов, 49.
"Урал": Годзюр, Данцев (Меркулов, 75), Брызгалов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе (Эль Кабир, 70), Ильин.
"Ростов": Абаев, Паршивлюк (Логашов, 80), Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Зуев, 90), Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон (Шомуродов, 83).
Предупреждения: Гулиев, 61, Бумаль, 84, Фидлер, 90+1.
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