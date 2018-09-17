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"Ростов" сыграл вничью с "Уралом" и обошел "Спартак"

"Урал" и "Ростов" поделили очки в матче 7-го тура чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина поднялись на второе место, обойдя "Спартак".

Чемпионат России

7 тур

"Урал" – "Ростов" 1:1

Голы: Ароян, 47 - Ионов, 49.

"Урал": Годзюр, Данцев (Меркулов, 75), Брызгалов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе (Эль Кабир, 70), Ильин.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк (Логашов, 80), Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Зуев, 90), Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон (Шомуродов, 83).

Предупреждения: Гулиев, 61, Бумаль, 84, Фидлер, 90+1.
Теги: Урал Ростов
Сегодня, 19:26
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(0)
№18 Написал: Scif Москва (Сегодня, 21:34) #
  • 0
  •  (2)

Вперед, Валера.
Регистрация: 14.09.2018 [жалоба]
№17 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Навесы тренировать до седьмого пота...все стандарты хрень полная, беззубые парашюты..


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№16 Написал: Бриг (Сегодня, 21:08) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Ростов смотрелся лучше,Урал по хуже., а получилась ничья..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№15 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 20:47) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ахилл
Далеко не учапаешь, контра. Да и бомжам конец будет-не все им со слабаками играть. Нас дома не обыграли, а...Да пошли вы. Сами все увидите. Вчера твари все наши ветки загадили-думают, так всегда будет. Не знают, дебилы тупорылые, что принцип бумеранга работает. Учили их. дебилов, учили. Да видно, плохо учили. Либо они совсем тупые. Их проблемы. Прозрение будет жестоким. До лучших времен, бакланы. А они уже не за горами.

Самих-то бумерангом хорошо уо?


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№14 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 20:17) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Далеко не учапаешь, контра. Да и бомжам конец будет-не все им со слабаками играть. Нас дома не обыграли, а...Да пошли вы. Сами все увидите. Вчера твари все наши ветки загадили-думают, так всегда будет. Не знают, дебилы тупорылые, что принцип бумеранга работает. Учили их. дебилов, учили. Да видно, плохо учили. Либо они совсем тупые. Их проблемы. Прозрение будет жестоким. До лучших времен, бакланы. А они уже не за горами.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№13 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:17) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Шеф пора внести изменения в табличке, мясных на место под номером Три smile а ну да, Карпина на второе..
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№12 Написал: Ваган Футболов (Сегодня, 20:12) #
  • +2
  •  (2)

В этом матче Парфёнов ещё раз подтвердил свою полную несостоятельность по выходу из кошмарного турнирного положения Урала ! Чемодан, вокзал , Москва !
Регистрация: 8.06.2018 [жалоба]
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:03) #
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Фсё пропало, гипс снимают, клиент уезжает, чемпионат закончился.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:02) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Годзюр спас Урал, Ростов лучше выглядел.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
надо парфенову в анжи попробоваться. может там попрет.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№8 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:56) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Как он обошел,равное количество очков!?

По голам, забитым с игры! smile


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№7 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 19:52) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Как он обошел,равное количество очков!? Лишбы шум сделать

По голам .


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:50) #
  • -12
  •  (12)

Как он обошел,равное количество очков!? Лишбы шум сделать
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:50) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Карпин приехал не проиграть...по схеме ничья на выезде, дома победа. Красава, 2-е место...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 19:32) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Урал печален. Таким темпом Парфенову скоро скажут - гудбай.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№3 Написал: miktar (Сегодня, 19:31) #
  • -2
  •  (10)
online

Вот. Свиняр на шашлык.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: Марципан Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:30) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
КогдаУжеЭтоЗакончится,
Ну ты и дебил.
Регистрация: 9.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 19:27) #
  • -14
  •  (16)
Болеет за:
«Ростов»
Новшества Карпина в игре Ростова:
1. Попытка попасть в руку сопернику в его штрафной снайперскими ударами
2. Долгий перепас на своей половине поля с последующим перебросом сопернику на его половине.
3. Медленная планирующая подача - беззубая фишка при исполнении угловых
4. Борода, чтобы больше походить на исландца
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
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