Новости партнеров

Андрей Лексаков: пусть в "Спартаке" сначала определятся, кто тренирует команду

Технический директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков поделился мыслями о ситуации в московском "Спартаке".

"В "Спартаке" собраны одни из лучших игроков российского чемпионата. И было собрано самое топовое нападение. Для нашего чемпионата это топ. Другой вопрос, как ими пользуются и руководят те тренеры, которые ведут процесс и подготавливают их к игре.

Мне удивительны некоторые вещи в "Спартаке". Нет системности в игре. Каждый делает то, чему научен в далёком прошлом. Надо задавать вопрос: если вы так играете, то неужели вы так и тренируетесь? Если тренер не может объяснить журналисту, как играла команда и что он хотел от команды, то возникает вопрос, а знает ли тренер, как это объяснять. Или они должны быть просто мужиками?

Каррера говорит о злости. Получается с ПАОКом они были не злыми, с "Динамо" не злые, с "Уралом" не злые и так далее. У команды много травм крестообразных связок и так далее, но говорят только о злости. Не в обиду Массимо Каррере, он выиграл чемпионат, но возникает сейчас вопрос. Кто тренирует сейчас? Была фотография, где Каррера вместе с Рианчо руководит командой. Пусть они сначала определятся, кто тренирует команду", - цитирует Лексакова "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак
Сегодня, 00:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.