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"Матч ТВ": Джикию предлагали нескольким московским командам, он покинет "Спартак" бесплатно

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Стало известно, где капитан "Спартака" Георгий Джикия может продолжить свою карьеру.
Фото: "Чемпионат"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия сменит команду в летнее трансферное окно. Как сообщает "Матч ТВ", услуги футболиста были предложены нескольким московским клубам. Ранее пресс-служба "Спартака" объявила об уходе Джикии по истечении срока действия контракта (31-го мая 2024-го года).

С лета текущего года Джикия станет свободным агентом. Это позволит ему вести переговоры о бесплатном трансфере с любым клубом. По данным источника, одним из клубов, которому предлагали подписать Джикию, был московский "Локомотив".

Спартак Российские трансферы Локомотив
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