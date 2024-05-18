Защитник "Спартака" Георгий Джикия сменит команду в летнее трансферное окно. Как сообщает "Матч ТВ", услуги футболиста были предложены нескольким московским клубам. Ранее пресс-служба "Спартака" объявила об уходе Джикии по истечении срока действия контракта (31-го мая 2024-го года).
С лета текущего года Джикия станет свободным агентом. Это позволит ему вести переговоры о бесплатном трансфере с любым клубом. По данным источника, одним из клубов, которому предлагали подписать Джикию, был московский "Локомотив".
"Матч ТВ": Джикию предлагали нескольким московским командам, он покинет "Спартак" бесплатно
Стало известно, где капитан "Спартака" Георгий Джикия может продолжить свою карьеру.
Фото: "Чемпионат"