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Судья Москалев получил отрицательную оценку за матч "Зенит" – "Спартак"

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров оценил судейство Владимира Москалева в матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" — "Спартак" (0:0).

"Кунг-фу от Фернандо? Эпизод с Фернандо не может трактоваться не иначе как пенальти. Потому что опасную игру назначают тогда, когда нет физического контакта. Там после того, как игрок сыграл в мяч, был физический контакт. Стоило назначить пенальти и наградить желтой карточкой игрока.

Фол на Роше? Это 11-метровый удар, фол по неосторожности, Иванович наступил на ногу, пусть и неумышленно. Но это пенальти.

В этой игре еще одна ситуация. Это непоказанная желтая карточка на 82-й минуте игроку Рассказову. Должна была быть вторая желтая карточка.

Наша оценка неудовлетворительная, потому что инспектор оценивает согласно правилам игры. У Владимира отрицательная оценка, но в плане профессиональной деятельности наш арбитр провел хорошую игру", - цитирует Егорова Sport24.
Теги: Москалев Спартак Зенит
Сегодня, 15:00
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№10 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 15:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Фол на Роше? Это 11-метровый удар, фол по неосторожности, Иванович наступил на ногу, пусть и неумышленно. Но это пенальти.

Защищает зенитовского игрока, неубедительно и нахраписто. Иванович умышленно нарушал правила и главное, старался сделать незаметно для рефери. И ему это удалось.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Медведь Русский,
Сейчас тебе болелы Спартака подробно расскажут что это совершенно разные эпизоды.

Всем спартаковским:

Это 11-метровый удар, фол по неосторожности, наступил на ногу, пусть и неумышленно. Но это пенальти.


В каком месте это не соответствует тому что Промес наступил на ногу Ари?

То что контакт был вроде как все признают, но соглашаться с тем что это пенальти не хотят.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
а вот поставь пенальти на Роше,то не было бы нарушения Фернандо и Рассказова,а вот почему не поставили мы все знаем

Смешно даже. Откуда ты знаешь, что бы было...если бы? Ну откуда? Ты что, оракул? Может, не было бы пенальти на Фернандо, а может бы тогда он себе автогол забил, или может бы тогда точно удалили Рассказова.. может, может, может... это всё недостойные разговоры дураков.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:27) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Судья жидко обосрался, но лучше судей у нас нет.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
нормально, про Рассказова вспомнили, а хyли не вспомнили про Паредеса, который за три жесточайших фола должен был быть удален еще в первом тайме!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Медведь Русский
Эпизоды аналогичные. если был пенальти, то в обоих случаях, если не был, то тоже в обоих случаях.

Абсолютно разные , Промес вообще не пытался мешать Ари и находился в прыжке и приземлялся спиной к сопернику, Иванович сознательно шел в контакт и мешал Роше, понятно что он хотел сыграть чисто, ну а кто не хочет? не получилось
Эти моменты уже 1000 раз разобрали и обсудили в программе Свисток с комментариями и разбором почему , как и за что.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№4 Написал: Кипер кмв (Сегодня, 15:14) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Медведь Русский,
Предлагаю тебе пересмотреть эпизод в Краснодаре и в игре в Питере если ты найдёшь что то похожее, то тебе лучше смотреть хоккей!


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Я видел игру Марадоны....
Регистрация: 21.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:13) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Медведь Русский,

Там Промес падал с высоты и не мог себя контролировать,а вот поставь пенальти на Роше,то не было бы нарушения Фернандо и Рассказова,а вот почему не поставили мы все знаем.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 15:12) #
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online

Цитата: Медведь Русский
И так же очень странная интерпретация правил от судейского корпуса по наступанию на ногу в штарфной. Когда в игре с Краснодаром на ногу Ари случайно наступил игрок Спартака, там описывали что раз не специально наступил, то пенальти не было. А здесь да наступил не специально, но пенальти был. Эпизоды аналогичные. если был пенальти, то в обоих случаях, если не был, то тоже в обоих случаях.

вообще разные моменты были ...


1. Роша врывался в штрафную и Иванович наступил ему на ногу хотел дотянуться до мяча, но не дотянлся и четко сыграл в ногу - пенальти железный !!!

2. Промес с Ари боролись в воздухе Промес прыгнул пока был в воздухе Ари прокинул мяч вперед и оставил правую ногу под Промесом который приземляясь после прыжка зацепил голеностоп Ари .... он очень картинно упал, тут 50 на 50 ... похоже что специально ногу там оставил - как говорят подставился !!


конечно и там и там можно ставить пенальти было ... но первый момент все же более четко на пенальти тянет !! Хотя при желании и с Ари можно было назначить .... назначил же в ворота Спартака позавчера пенку ... там Попов еле коснулся Беришу ...перед ним два защитника еще было и край штрафной ... куй бы что сделал этот албанец косой !! Но Попов олень дал повод !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 15:05) #
  • -3
  •  (11)
online

стоит отметить что не показанная карточка на 82 минуте Рассказову была бы второй и он бы пошел отдыхать.
И так же очень странная интерпретация правил от судейского корпуса по наступанию на ногу в штарфной. Когда в игре с Краснодаром на ногу Ари случайно наступил игрок Спартака, там описывали что раз не специально наступил, то пенальти не было. А здесь да наступил не специально, но пенальти был. Эпизоды аналогичные. если был пенальти, то в обоих случаях, если не был, то тоже в обоих случаях.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
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