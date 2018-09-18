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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Судья Москалев получил отрицательную оценку за матч "Зенит" – "Спартак"
Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров оценил судейство Владимира Москалева в матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" — "Спартак" (0:0).
"Кунг-фу от Фернандо? Эпизод с Фернандо не может трактоваться не иначе как пенальти. Потому что опасную игру назначают тогда, когда нет физического контакта. Там после того, как игрок сыграл в мяч, был физический контакт. Стоило назначить пенальти и наградить желтой карточкой игрока.
Фол на Роше? Это 11-метровый удар, фол по неосторожности, Иванович наступил на ногу, пусть и неумышленно. Но это пенальти.
В этой игре еще одна ситуация. Это непоказанная желтая карточка на 82-й минуте игроку Рассказову. Должна была быть вторая желтая карточка.
Наша оценка неудовлетворительная, потому что инспектор оценивает согласно правилам игры. У Владимира отрицательная оценка, но в плане профессиональной деятельности наш арбитр провел хорошую игру", - цитирует Егорова Sport24.
"Кунг-фу от Фернандо? Эпизод с Фернандо не может трактоваться не иначе как пенальти. Потому что опасную игру назначают тогда, когда нет физического контакта. Там после того, как игрок сыграл в мяч, был физический контакт. Стоило назначить пенальти и наградить желтой карточкой игрока.
Фол на Роше? Это 11-метровый удар, фол по неосторожности, Иванович наступил на ногу, пусть и неумышленно. Но это пенальти.
В этой игре еще одна ситуация. Это непоказанная желтая карточка на 82-й минуте игроку Рассказову. Должна была быть вторая желтая карточка.
Наша оценка неудовлетворительная, потому что инспектор оценивает согласно правилам игры. У Владимира отрицательная оценка, но в плане профессиональной деятельности наш арбитр провел хорошую игру", - цитирует Егорова Sport24.
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