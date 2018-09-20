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Роберт Мак: стадион "Зенита" – лучший в Европе

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак поделился впечатлениями об игре на домашнем стадионе "Зенита" - арене "Санкт-Петербург".

"Для меня арена "Зенит"» – лучшая в Европе. Наш стадион – это фантастика. Когда он заполнен, атмосфера просто прекрасная.

Никогда не видел такого стадиона. Зимой огромным преимуществом становится крыша. На "Петровском" было холодно, такого нет на новой арене. К тому же зрители теперь ближе к полю», – заявил Мак.
Теги: Мак Зенит
Сегодня, 11:59
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№2 Написал: студия дускай (Сегодня, 13:20) #
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online

это на которой бакланы миллиарды поклевали?
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:49) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Да, это так.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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