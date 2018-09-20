Роберт Мак: стадион "Зенита" – лучший в Европе

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак поделился впечатлениями об игре на домашнем стадионе "Зенита" - арене "Санкт-Петербург"."Для меня арена "Зенит"» – лучшая в Европе. Наш стадион – это фантастика. Когда он заполнен, атмосфера просто прекрасная.Никогда не видел такого стадиона. Зимой огромным преимуществом становится крыша. На "Петровском" было холодно, такого нет на новой арене. К тому же зрители теперь ближе к полю», – заявил Мак.