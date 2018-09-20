"Анжи" проведет матч Юношеской лиги УЕФА против "Маккаби" в Астрахани

Матч Юношеской лиги УЕФА "Анжи" – "Маккаби" (Тель-Авив) состоится 3 октября и пройдёт в Астрахани."Анжи" и РФС до последнего пытались добиться снятия запрета и разрешения на проведение игр Юношеской лиги УЕФА на домашнем стадионе "Анжи Арена". Как пояснили представителям клуба в УЕФА, для снятия запрета необходимо проведение новой инспекции рабочей группы комитета по безопасности на Северном Кавказе.За время, прошедшее с момента жеребьёвки в Ньоне, инспекторы в Дагестан не приезжали. Таким образом, "Анжи" вынужден принять "Маккаби" в Астрахани, на стадионе "Центральный", который представители "Анжи" выбрали резервным.