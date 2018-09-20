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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Анжи" проведет матч Юношеской лиги УЕФА против "Маккаби" в Астрахани
Матч Юношеской лиги УЕФА "Анжи" – "Маккаби" (Тель-Авив) состоится 3 октября и пройдёт в Астрахани.
"Анжи" и РФС до последнего пытались добиться снятия запрета и разрешения на проведение игр Юношеской лиги УЕФА на домашнем стадионе "Анжи Арена". Как пояснили представителям клуба в УЕФА, для снятия запрета необходимо проведение новой инспекции рабочей группы комитета по безопасности на Северном Кавказе.
За время, прошедшее с момента жеребьёвки в Ньоне, инспекторы в Дагестан не приезжали. Таким образом, "Анжи" вынужден принять "Маккаби" в Астрахани, на стадионе "Центральный", который представители "Анжи" выбрали резервным.
ФК "Анжи"
"Анжи" и РФС до последнего пытались добиться снятия запрета и разрешения на проведение игр Юношеской лиги УЕФА на домашнем стадионе "Анжи Арена". Как пояснили представителям клуба в УЕФА, для снятия запрета необходимо проведение новой инспекции рабочей группы комитета по безопасности на Северном Кавказе.
За время, прошедшее с момента жеребьёвки в Ньоне, инспекторы в Дагестан не приезжали. Таким образом, "Анжи" вынужден принять "Маккаби" в Астрахани, на стадионе "Центральный", который представители "Анжи" выбрали резервным.
ФК "Анжи"
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