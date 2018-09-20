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"Анжи" проведет матч Юношеской лиги УЕФА против "Маккаби" в Астрахани

Матч Юношеской лиги УЕФА "Анжи" – "Маккаби" (Тель-Авив) состоится 3 октября и пройдёт в Астрахани.

"Анжи" и РФС до последнего пытались добиться снятия запрета и разрешения на проведение игр Юношеской лиги УЕФА на домашнем стадионе "Анжи Арена". Как пояснили представителям клуба в УЕФА, для снятия запрета необходимо проведение новой инспекции рабочей группы комитета по безопасности на Северном Кавказе.

За время, прошедшее с момента жеребьёвки в Ньоне, инспекторы в Дагестан не приезжали. Таким образом, "Анжи" вынужден принять "Маккаби" в Астрахани, на стадионе "Центральный", который представители "Анжи" выбрали резервным.

ФК "Анжи"
Теги: Анжи Маккаби
Сегодня, 14:57
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№2 Написал: Игорёк (Сегодня, 15:14) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
DimonYA,https://www.rusfootball.info/pliga/1146501263-molodezhka-anzhi-sygraet-v-yunosheskoy-lige-uefa-nesmotrya-na-finansovye-problemy.html
Регистрация: 1.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 15:06) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
как он туда попал ? )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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