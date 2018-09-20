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Министр спорта России рассказал о возможном возвращении пива на стадионы
Вопрос о возвращении пива на футбольные стадионы и другие спортивные арены может решиться уже в ближайшее время, заявил министр спорта России Павел Колобков.
По его словам, ведомство разрабатывает предложение, которое удовлетворит интересы всех сторон и пойдет на благо развития спортивной индустрии. Министерство спорта активно обсуждает вопрос возвращения пива на стадионы с коллегами из других организаций и структур.
"Вопрос непростой, но мы точно подготовим предложение, которое будет удовлетворять интересы всех заинтересованных сторон и пойдет на благо всего российского спорта, не только футбола. Ведь если запрет на продажу пива будет снят, то оно будет продаваться и на других спортивных объектах. Это комплексный вопрос, который решится в ближайшее время.
РИА Новости
По его словам, ведомство разрабатывает предложение, которое удовлетворит интересы всех сторон и пойдет на благо развития спортивной индустрии. Министерство спорта активно обсуждает вопрос возвращения пива на стадионы с коллегами из других организаций и структур.
"Вопрос непростой, но мы точно подготовим предложение, которое будет удовлетворять интересы всех заинтересованных сторон и пойдет на благо всего российского спорта, не только футбола. Ведь если запрет на продажу пива будет снят, то оно будет продаваться и на других спортивных объектах. Это комплексный вопрос, который решится в ближайшее время.
РИА Новости
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