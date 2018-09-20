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Министр спорта России рассказал о возможном возвращении пива на стадионы

Вопрос о возвращении пива на футбольные стадионы и другие спортивные арены может решиться уже в ближайшее время, заявил министр спорта России Павел Колобков.

По его словам, ведомство разрабатывает предложение, которое удовлетворит интересы всех сторон и пойдет на благо развития спортивной индустрии. Министерство спорта активно обсуждает вопрос возвращения пива на стадионы с коллегами из других организаций и структур.

"Вопрос непростой, но мы точно подготовим предложение, которое будет удовлетворять интересы всех заинтересованных сторон и пойдет на благо всего российского спорта, не только футбола. Ведь если запрет на продажу пива будет снят, то оно будет продаваться и на других спортивных объектах. Это комплексный вопрос, который решится в ближайшее время.

РИА Новости
Сегодня, 16:37
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№2 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 18:17) #
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Болеет за:
«Челси»
Цитата: Barmaley
Пиво, водка потанцуем. дальше можно бардели разрешить для поднятия экономики. Потом травку и колеса. Господа ! одумайтесь. Значит вас правильно ВАДА щемит с такими понятиями.

а что не так с алкоголем на стадионе?


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 17:25) #
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Пиво, водка потанцуем. дальше можно бардели разрешить для поднятия экономики. Потом травку и колеса. Господа ! одумайтесь. Значит вас правильно ВАДА щемит с такими понятиями.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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