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Игорь Ледяхов назначен главным тренером "Балтики"

Бывший главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов возглавил "Балтику". Контракт с Ледяховым подписан до окончания сезона-2018/19, сообщает официальный сайт калининградского клуба.

Помощником назначен Олег Василенко, известный по работе в клубах премьер-лиг России, Латвии и Литвы.
Теги: Ледяхов Балтика
Сегодня, 19:22
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