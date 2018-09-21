Властимил Петржела рассказал о рекордном выигрыше в казино и лечении от игромании

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал о своем бывшем увлечении азартными играми в казино."Мой рекордный выигрыш - 21 миллион евро. В этот вечер казино закрылось - не осталось денег в кассе, чтоб продолжать игру.У меня был свой метод. 2, 8, 5 – специальные мои числа. Но тогда дважды подряд поставил на восьмерку. И выпадала именно она. Первый раз – ага… Удар! Снова на нее же – "ставлю все"! Вот она! Я собрал миллионы и ушел. Ха-ха. Смешно вспоминать. Зачем мне это было нужно? Жизнь была красивая.Сейчас я прохожу мимо игорных заведений. И мысли нет зайти! В больнице понял, что это дураковина, ненормально. Директор клиники говорил: "Властимил, неужели ты такой дурень – что не в состоянии понять этого сам?! Сколько ты зарубил денег, мог всю Чехию купить!" Мало кто поймет, что я пережил. Надо пройти самому этот путь.Я видел людей в клинике, которые знали – вот их выпустят, а идти некуда. Алкоголики, наркоманы, гемблеры… У них ничего не осталось, никто не ждет. Они бездомные! Что им делать? Убивать себя? На их фоне у меня было все в порядке", - сказал Петржела.