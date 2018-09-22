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"Анжи" прерывает неудачную серию в игре с "Динамо". Об этом - и самом интересном, что произошло за игровой день

Первый день восьмого тура РПЛ не мог похвастаться громкими вывесками, но в итоге несколько любопытных сюрпризов он все-таки преподнес. О долгожданной победе "Анжи" и подвигах вратаря Дюпина, а также о двадцатиминутном буйстве в Туле и очередной неудаче Карпина с аутсайдером.

"Анжи" прерывает неудачную серию в игре с "Динамо". Об этом - и самом интересном, что произошло за игровой день

РПЛ впервые в Красноярске

Первые домашние матчи (домашними, ясное дело, они являлись только юридически) "Енисей", впервые поднявшийся в премьер-лигу, был вынужден проводить в Тюмени на стадионе "Геолог". Причиной тому стало неудовлетворительное состояние Центрального стадиона и как следствие - неготовность Красноярска принимать встречи премьер-лиги.

"Енисею" не повезло с календарем - "Зенит", "Спартак" и ЦСКА уже провели гостевые игры с подопечными Аленичева. И ни одну из этих команд - безусловно, самых популярных в нашем чемпионате - жители Красноярска в этом сезоне (как минимум) уже не увидят. Игорь Акинфеев, Артем Дзюба и Роман Зобнин радовали публику другого города.

Но хотя бы к игре против "Урала" стадион подготовили. В восьмом туре состоялась первая де-факто игра "Енисея" дома.


И пусть праздника не получилось - "Урал" одержал над хозяевами победу, - главное, что "Енисей" наконец-то обрел смысл существования - на его домашние матчи наконец-то будут ходить собственные болельщики, ради которых, как принято говорить у многих футбольных людей, "все это" и делается.

Окончания неудачных серий

"Анжи", не побеждавший и даже не цеплявшийся за ничьи на протяжении шести матчей, весьма неожиданно прервал свою серию на выезде к московскому "Динамо". Махачкала, конечно, играла крайне специфически, - футболисты забил мяч и сели в глухую оборону, откровенно тянули время и вообще не играли в футбол, но разве можем мы их за это обвинить, учитывая все обстоятельства существования клуба?

Футболисты "Анжи" преподнесли сенсацию во втором матче 8-го тура РПЛ

"Уфе" так же удалось сойти с неприятной дорожки, на которой они находились некоторое время. Пять туров подряд команда Томарова не знала ничего, кроме поражений. На этот же раз башкирцы урвали ничью на чужом поля - хотя, как и в случае с "Анжи", на футбол это было мало похоже.

А вот неприятная тенденция для "Ростова", кстати, продолжилась. Дончане с большим трудом забивают командам, которые не желают раскрываться. Подопечные Карпина не сумели взломать "Крылья Советов" в родных стенах, не смогли открыть счет и против "Уфы".

Безумие в Туле

Полтора тайма игры против "Рубина" "пушкари" доминировали и имели впечатляющее количество возможностей для того, чтобы забить. Хозяева поля не повели с разгромным счетом только каким-то чудом. Точнее чудом известным - по имени Иван Коновалов. Голкипер гостей совершил несколько отличных сейвов, оставивших его партнеров в игре.

Так или иначе, за двадцать минут до окончания основного времени счет стал 2:0 в пользу хозяева - и тут понеслось. Казанцы преобразились и выдали просто потрясающий игровой отрезок - "Рубин" забил два, сравняв счет, и спас эту игру. Помимо двух забитых мячей, Казань заработала пенальти - но об этом чуть дальше.

Не день для одиннадцатиметровых

Сначала пенальти взял Юрий Дюпин. "Анжи" едва выдерживал давление "бело-голубых" и в итоге оборона все же дала сбой - легенда Белоруков зачем-то играл рукой в своей же штрафной площади. К мячу подошел Луценко и мощно пробил низом, но российский вратарь все же сумел сложиться и забрал снаряд намертво. За это болельщики "Динамо" еще долго склоняли фамилию вратаря. Впрочем, сам игрок не в обиде.



В Туле же забить свой пенальти Казани не позволил Артур Нигматуллин. Именно он справился с выстрелом от Байрамяна и сумел немного отсрочить тот гол, которым "Рубин" сравнял счет. Впрочем, если бы не действия вратаря, гости вполне могли и победить на чужой территории.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Анжи Дюпин Уфа Ростов
Вчера, 23:55
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