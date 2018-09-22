Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:55
"Анжи" прерывает неудачную серию в игре с "Динамо". Об этом - и самом интересном, что произошло за игровой день
"Анжи" прерывает неудачную серию в игре с "Динамо". Об этом - и самом интересном, что произошло за игровой день
Вчера, 23:46
"Реал" одержал победу над "Эспаньолом"
"Реал" одержал победу над "Эспаньолом"
Вчера, 23:40
"Витесс" Леонида Слуцкого сыграл вничью с "АДО Ден Хаг" (1)
"Витесс" Леонида Слуцкого сыграл вничью с "АДО Ден Хаг" (1)
Вчера, 23:07
"Монпелье" с минимальным счетом обыграл "Ниццу"
"Монпелье" с минимальным счетом обыграл "Ниццу"
Вчера, 23:05
Все билеты на матч "Черноморец" - "Спартак" проданы
Все билеты на матч "Черноморец" - "Спартак" проданы
Вчера, 22:22
"Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА". Болельщики "Спартака" из 70 городов устроили акцию (фото) (76)
"Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА". Болельщики "Спартака" из 70 городов устроили акцию (фото) (76)
Вчера, 22:00
"Тоттенхэм" победил в гостях "Брайтон"
"Тоттенхэм" победил в гостях "Брайтон"
Вчера, 21:29
"Бавария" без труда справилась с "Шальке"
"Бавария" без труда справилась с "Шальке"
Вчера, 21:27
"Фиорентина" разгромила СПАЛ
"Фиорентина" разгромила СПАЛ
Вчера, 20:59
"Оренбург" в Грозном сыграл вничью с "Ахматом" (4)
"Оренбург" в Грозном сыграл вничью с "Ахматом" (4)
Вчера, 20:55
"Ростов" и "Уфа" не забили голов (9)
"Ростов" и "Уфа" не забили голов (9)
Вчера, 20:34
Виктор Гончаренко: ЦСКА находится на взлетной полосе (3)
Виктор Гончаренко: ЦСКА находится на взлетной полосе (3)
Вчера, 20:25
Ван Дейк получил травму в матче с "Саутгемптоном"
Ван Дейк получил травму в матче с "Саутгемптоном"
Вчера, 20:04
"Лилль" вышел на второе место в чемпионате Франции
"Лилль" вышел на второе место в чемпионате Франции
Вчера, 20:01
"Сельта" и "Вальядолид" сыграли вничью
"Сельта" и "Вальядолид" сыграли вничью
Вчера, 19:27
Жервиньо забил гол в стиле Месси и Марадоны (видео)
Жервиньо забил гол в стиле Месси и Марадоны (видео)
Вчера, 19:14
Курбан Бердыев: полтора тайма "Рубина" не было
Курбан Бердыев: полтора тайма "Рубина" не было
Вчера, 18:58
"Ливерпуль" одержал шестую победу подряд
"Ливерпуль" одержал шестую победу подряд
Вчера, 18:45
"Ахмат" и "Оренбург" назвали составы
"Ахмат" и "Оренбург" назвали составы
Вчера, 18:13
"Ростов" - "Уфа": стали известны стартовые составы
"Ростов" - "Уфа": стали известны стартовые составы
Вчера, 18:04
"Спартак": Глушаков и Ещенко получили игровую практику в дубле (4)
"Спартак": Глушаков и Ещенко получили игровую практику в дубле (4)
Вчера, 17:24
Ролан Гусев: матчи еврокубков не повлияют на качество футбола во встрече ЦСКА - "Спартак" (1)
Ролан Гусев: матчи еврокубков не повлияют на качество футбола во встрече ЦСКА - "Спартак" (1)
Вчера, 17:17
Магомед Адиев: до зимы "Анжи" протянет (1)
Магомед Адиев: до зимы "Анжи" протянет (1)
Вчера, 17:10
Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко (2)
Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко (2)
Вчера, 17:03
Фанаты "Спартака" проводили Глушакова аплодисментами (видео) (11)
Фанаты "Спартака" проводили Глушакова аплодисментами (видео) (11)
Вчера, 16:41
"Фулхэм" и "Уотфорд" сыграли вничью
"Фулхэм" и "Уотфорд" сыграли вничью
"Анжи" прерывает неудачную серию в игре с "Динамо". Об этом - и самом интересном, что произошло за игровой день
Первый день восьмого тура РПЛ не мог похвастаться громкими вывесками, но в итоге несколько любопытных сюрпризов он все-таки преподнес. О долгожданной победе "Анжи" и подвигах вратаря Дюпина, а также о двадцатиминутном буйстве в Туле и очередной неудаче Карпина с аутсайдером.
РПЛ впервые в Красноярске
Первые домашние матчи (домашними, ясное дело, они являлись только юридически) "Енисей", впервые поднявшийся в премьер-лигу, был вынужден проводить в Тюмени на стадионе "Геолог". Причиной тому стало неудовлетворительное состояние Центрального стадиона и как следствие - неготовность Красноярска принимать встречи премьер-лиги.
"Енисею" не повезло с календарем - "Зенит", "Спартак" и ЦСКА уже провели гостевые игры с подопечными Аленичева. И ни одну из этих команд - безусловно, самых популярных в нашем чемпионате - жители Красноярска в этом сезоне (как минимум) уже не увидят. Игорь Акинфеев, Артем Дзюба и Роман Зобнин радовали публику другого города.
Но хотя бы к игре против "Урала" стадион подготовили. В восьмом туре состоялась первая де-факто игра "Енисея" дома.
И пусть праздника не получилось - "Урал" одержал над хозяевами победу, - главное, что "Енисей" наконец-то обрел смысл существования - на его домашние матчи наконец-то будут ходить собственные болельщики, ради которых, как принято говорить у многих футбольных людей, "все это" и делается.
Окончания неудачных серий
"Анжи", не побеждавший и даже не цеплявшийся за ничьи на протяжении шести матчей, весьма неожиданно прервал свою серию на выезде к московскому "Динамо". Махачкала, конечно, играла крайне специфически, - футболисты забил мяч и сели в глухую оборону, откровенно тянули время и вообще не играли в футбол, но разве можем мы их за это обвинить, учитывая все обстоятельства существования клуба?
Футболисты "Анжи" преподнесли сенсацию во втором матче 8-го тура РПЛ
"Уфе" так же удалось сойти с неприятной дорожки, на которой они находились некоторое время. Пять туров подряд команда Томарова не знала ничего, кроме поражений. На этот же раз башкирцы урвали ничью на чужом поля - хотя, как и в случае с "Анжи", на футбол это было мало похоже.
А вот неприятная тенденция для "Ростова", кстати, продолжилась. Дончане с большим трудом забивают командам, которые не желают раскрываться. Подопечные Карпина не сумели взломать "Крылья Советов" в родных стенах, не смогли открыть счет и против "Уфы".
Безумие в Туле
Полтора тайма игры против "Рубина" "пушкари" доминировали и имели впечатляющее количество возможностей для того, чтобы забить. Хозяева поля не повели с разгромным счетом только каким-то чудом. Точнее чудом известным - по имени Иван Коновалов. Голкипер гостей совершил несколько отличных сейвов, оставивших его партнеров в игре.
Так или иначе, за двадцать минут до окончания основного времени счет стал 2:0 в пользу хозяева - и тут понеслось. Казанцы преобразились и выдали просто потрясающий игровой отрезок - "Рубин" забил два, сравняв счет, и спас эту игру. Помимо двух забитых мячей, Казань заработала пенальти - но об этом чуть дальше.
Не день для одиннадцатиметровых
Сначала пенальти взял Юрий Дюпин. "Анжи" едва выдерживал давление "бело-голубых" и в итоге оборона все же дала сбой - легенда Белоруков зачем-то играл рукой в своей же штрафной площади. К мячу подошел Луценко и мощно пробил низом, но российский вратарь все же сумел сложиться и забрал снаряд намертво. За это болельщики "Динамо" еще долго склоняли фамилию вратаря. Впрочем, сам игрок не в обиде.
В Туле же забить свой пенальти Казани не позволил Артур Нигматуллин. Именно он справился с выстрелом от Байрамяна и сумел немного отсрочить тот гол, которым "Рубин" сравнял счет. Впрочем, если бы не действия вратаря, гости вполне могли и победить на чужой территории.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
РПЛ впервые в Красноярске
Первые домашние матчи (домашними, ясное дело, они являлись только юридически) "Енисей", впервые поднявшийся в премьер-лигу, был вынужден проводить в Тюмени на стадионе "Геолог". Причиной тому стало неудовлетворительное состояние Центрального стадиона и как следствие - неготовность Красноярска принимать встречи премьер-лиги.
"Енисею" не повезло с календарем - "Зенит", "Спартак" и ЦСКА уже провели гостевые игры с подопечными Аленичева. И ни одну из этих команд - безусловно, самых популярных в нашем чемпионате - жители Красноярска в этом сезоне (как минимум) уже не увидят. Игорь Акинфеев, Артем Дзюба и Роман Зобнин радовали публику другого города.
Но хотя бы к игре против "Урала" стадион подготовили. В восьмом туре состоялась первая де-факто игра "Енисея" дома.
Команда на разминке! #ЕнисейУрал pic.twitter.com/7mcIUkAfec— ФК «Енисей» (@FCEnisey) September 22, 2018
И пусть праздника не получилось - "Урал" одержал над хозяевами победу, - главное, что "Енисей" наконец-то обрел смысл существования - на его домашние матчи наконец-то будут ходить собственные болельщики, ради которых, как принято говорить у многих футбольных людей, "все это" и делается.
Окончания неудачных серий
"Анжи", не побеждавший и даже не цеплявшийся за ничьи на протяжении шести матчей, весьма неожиданно прервал свою серию на выезде к московскому "Динамо". Махачкала, конечно, играла крайне специфически, - футболисты забил мяч и сели в глухую оборону, откровенно тянули время и вообще не играли в футбол, но разве можем мы их за это обвинить, учитывая все обстоятельства существования клуба?
Футболисты "Анжи" преподнесли сенсацию во втором матче 8-го тура РПЛ
"Уфе" так же удалось сойти с неприятной дорожки, на которой они находились некоторое время. Пять туров подряд команда Томарова не знала ничего, кроме поражений. На этот же раз башкирцы урвали ничью на чужом поля - хотя, как и в случае с "Анжи", на футбол это было мало похоже.
А вот неприятная тенденция для "Ростова", кстати, продолжилась. Дончане с большим трудом забивают командам, которые не желают раскрываться. Подопечные Карпина не сумели взломать "Крылья Советов" в родных стенах, не смогли открыть счет и против "Уфы".
Безумие в Туле
Полтора тайма игры против "Рубина" "пушкари" доминировали и имели впечатляющее количество возможностей для того, чтобы забить. Хозяева поля не повели с разгромным счетом только каким-то чудом. Точнее чудом известным - по имени Иван Коновалов. Голкипер гостей совершил несколько отличных сейвов, оставивших его партнеров в игре.
Так или иначе, за двадцать минут до окончания основного времени счет стал 2:0 в пользу хозяева - и тут понеслось. Казанцы преобразились и выдали просто потрясающий игровой отрезок - "Рубин" забил два, сравняв счет, и спас эту игру. Помимо двух забитых мячей, Казань заработала пенальти - но об этом чуть дальше.
Не день для одиннадцатиметровых
Сначала пенальти взял Юрий Дюпин. "Анжи" едва выдерживал давление "бело-голубых" и в итоге оборона все же дала сбой - легенда Белоруков зачем-то играл рукой в своей же штрафной площади. К мячу подошел Луценко и мощно пробил низом, но российский вратарь все же сумел сложиться и забрал снаряд намертво. За это болельщики "Динамо" еще долго склоняли фамилию вратаря. Впрочем, сам игрок не в обиде.
В Туле же забить свой пенальти Казани не позволил Артур Нигматуллин. Именно он справился с выстрелом от Байрамяна и сумел немного отсрочить тот гол, которым "Рубин" сравнял счет. Впрочем, если бы не действия вратаря, гости вполне могли и победить на чужой территории.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.