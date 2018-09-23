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"Зенит" - "Локомотив": крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет открыта

Матч 8-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет под открытой крышей стадиона "Санкт-Петербург".

Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 14:07
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(1)
№6 Написал: Parshin (Сегодня, 14:55) #
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  •  (0)
online

Это хорошо, что крыша не поедет ! )))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:49) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: капля никотина
Город победившей шизофрении. Колыбель всех психиатрических недугов.

А это и неважно. Прогресс не остановить- неизбежность злых бакланов. Какой-то отсталый авторитарный председатель висело в тубзеле на люстре. Твоя икона на куй ни кому не нужна . На пилораму. Группа начальников унылыми глазами вниз, шли на экскурсию в Сибирь, на рудники(ночью и в снег голыми).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:46) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Терек»
Отличная новость, ведь от бомжей вонять будет помойкой))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:36) #
  • -6
  •  (6)
online

У крыши собственный твиттер и она общается от первого лица!!!! Сегодня я буду открыта???

Город победившей шизофрении. Колыбель всех психиатрических недугов.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 14:25) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
пусть люди морским воздухом дышат ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 14:16) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
последний раз в сезоне судя по всему
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
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