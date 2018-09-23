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Сергей Семак: пропустили много? Ничего страшного, играли хорошо

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак остался доволен игрой своей команды в матче против "Локомотива" (5:3).

- Конечно, забили много, создали ещё больше. Хорошая игра в целом. В обороне не так плохо играли, не на 3 пропущенных мяча. Обидно столько пропускать и доводить до нервной концовки, но мы хорошо играли и смотрелись гораздо лучше. Абсолютно заслуженная победа, хотелось доставить болельщикам удовольствие. Много пропустили, но ничего страшного. Будем работать, мячи пропустили не совсем обязательные из-за индивидуальных ошибок.

Не думаю, что пропущенные мячи сильно повлияли, мы продолжали атаковать. Рикошет - бывает такое, это не голевой момент. Ошибка в центре - надо смотреть, был там фол или он сам ошибся. Тогда будем разговаривать, но ошибиться может каждый.

Узнаем у Шатова, специально ли он так бил. Он большой мастер, но такие мячи чаще залетают после подач с фланга.

Ротация в кубковой игре? Будем исходить из состояния игроков, завтра тренировка. Исходя из медицинской информации будем готовиться к следующему матчу, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер".
Теги: Семак Зенит Локомотив
Сегодня, 18:47
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№3 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 19:31) #
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online
Болеет за:
«Барселона»
Ну не очень это хорошо, если для Семака 3 пропущенных мяча дома - это ничего страшного.


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 19:25) #
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Хорошо что уже Кокорина на три минуты выпустил. Жду Мамману.
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 19:08) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Все по полочкам!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
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