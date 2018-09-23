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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Семак: пропустили много? Ничего страшного, играли хорошо
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак остался доволен игрой своей команды в матче против "Локомотива" (5:3).
- Конечно, забили много, создали ещё больше. Хорошая игра в целом. В обороне не так плохо играли, не на 3 пропущенных мяча. Обидно столько пропускать и доводить до нервной концовки, но мы хорошо играли и смотрелись гораздо лучше. Абсолютно заслуженная победа, хотелось доставить болельщикам удовольствие. Много пропустили, но ничего страшного. Будем работать, мячи пропустили не совсем обязательные из-за индивидуальных ошибок.
Не думаю, что пропущенные мячи сильно повлияли, мы продолжали атаковать. Рикошет - бывает такое, это не голевой момент. Ошибка в центре - надо смотреть, был там фол или он сам ошибся. Тогда будем разговаривать, но ошибиться может каждый.
Узнаем у Шатова, специально ли он так бил. Он большой мастер, но такие мячи чаще залетают после подач с фланга.
Ротация в кубковой игре? Будем исходить из состояния игроков, завтра тренировка. Исходя из медицинской информации будем готовиться к следующему матчу, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер".
- Конечно, забили много, создали ещё больше. Хорошая игра в целом. В обороне не так плохо играли, не на 3 пропущенных мяча. Обидно столько пропускать и доводить до нервной концовки, но мы хорошо играли и смотрелись гораздо лучше. Абсолютно заслуженная победа, хотелось доставить болельщикам удовольствие. Много пропустили, но ничего страшного. Будем работать, мячи пропустили не совсем обязательные из-за индивидуальных ошибок.
Не думаю, что пропущенные мячи сильно повлияли, мы продолжали атаковать. Рикошет - бывает такое, это не голевой момент. Ошибка в центре - надо смотреть, был там фол или он сам ошибся. Тогда будем разговаривать, но ошибиться может каждый.
Узнаем у Шатова, специально ли он так бил. Он большой мастер, но такие мячи чаще залетают после подач с фланга.
Ротация в кубковой игре? Будем исходить из состояния игроков, завтра тренировка. Исходя из медицинской информации будем готовиться к следующему матчу, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер".
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