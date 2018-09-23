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Александр Кокорин: не начну ли бояться стыков после травмы? Я и без травм боюсь (видео)

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который в матче с «Локомотивом» появился на поле впервые с 15 марта, поделился ощущениями от возвращения, передаёт Rusfootball.info.



– Ощущения отличные, был в предвкушении. Я долго тренировался с командой и индивидуально, наконец вернулся в режим команды. Получилось хорошее дерби – игра была динамичной до конца, красные карточки, голы, всё было. Заслуженная победа.

– Согласны, что «Зенит» порой владел подавляющим преимуществом и пропустил необязательные голы?

– Третий гол я не видел, разминался. Второй с рикошета, повезло. Если кто не видел игру, 4:3, могут подумать, что игра была примерно равная. «Зенит» много не забил в 1 тайме, забил хорошие голы во втором. «Локомотиву» надо отдать должное, у них хорошая атака, исполнители. Могли сыграть 4:1, закончили 4:3, но главное – 3 очка (очевидно, Александр сбился со счёта голов партнёров – прим.ред.).

Дзюба подбежал к вам после гола, что сказал?

– Радовался как всегда. На испанском кричал, ничего нового (смеётся).

– Некоторые игроки признаются, что после таких травм боятся идти в стыки. Как у вас с психологией?

– Я без травм-то боюсь идти в стыки (смеётся). Многие говорят, что это до первого стыка, а дальше всё пройдёт.

– Болельщики очень тепло встретили ваше первое касание.

– И когда выходили, я слышал. У нас всегда по 50 тысяч зрителей, это очень приятно. Даже когда нет сил, за счёт поддержки можно очки брать. Все вместе и победили.

– Чувствуете какие-то отголоски после травмы?

– Не то что отголоски, но ты знаешь, что операция у тебя была, в голове это сидит. Вопрос времени, до первых стыков – и забываешь.

– Получилось отомстить за прошлогодние 0:3?

– Да, там как раз не по игре было. Была хорошая игра, куча моментов, штанги-перекладины, но пропустили контратаки и развалились. С «Локомотивом» всегда хорошие игры: если посмотреть историю противостояния, то много ничьих, а если победа, то в 1 мяч.

– Когда сможете выдержать 60-70 минут?

– Потихоньку… Пока у команды прёт, я готов подменять тех, кто будет уставать. А дальше как будут силы…

– Будете ЦСКА – «Спартак» смотреть?

– Нет.

– Без вас «Зенит» добыл 7 очков преимущества. Что же будет с вашим возвращением?

– Пусть вот такое преимущество останется. Главное побеждать. Сейчас много игр, кубок впереди, главное продолжать так играть

– Рады, что «Зенит» уже сыграл все матчи на искусственных полях?

– Да.
Теги: Кокорин Зенит Rвидео Локомотив
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№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 21:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кокорин, кстати, стал более взвешенным и разумным. Молодец! Видно, что в коллективе ему комфортно. На самом деле довольно тёплая команда собралась.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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