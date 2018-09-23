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Геркус поблагодарил болельщиков и поставил хэштэги #железновместе, #ярчепрошлого, #крепчестали

Президент "Локомотива" Илья Геркус после поражения от "Зенита" со счётом 3:5 поблагодарил болельщиков и подписал фотографию хэштэгами #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали.



Напомним, Юрий Сёмин на пресс-конференции заявил, что в обязательном порядке собирается продолжить работу с командой.
Теги: Геркус Локомотив Семин
Сегодня, 20:30
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:13) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Этот год еще отыграем а потом нужно избавляться от пассажиров - Михалик, Тарасов, Роттенберг, В. Денисов, Маргасов. Был Пейчинович и они спокойно получали бабло сидя на лавке, пришло время выйти на поле и обсер.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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