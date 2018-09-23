Геркус поблагодарил болельщиков и поставил хэштэги #железновместе, #ярчепрошлого, #крепчестали

Президент "Локомотива" Илья Геркус после поражения от "Зенита" со счётом 3:5 поблагодарил болельщиков и подписал фотографию хэштэгами #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали.Напомним, Юрий Сёмин на пресс-конференции заявил, что в обязательном порядке собирается продолжить работу с командой.