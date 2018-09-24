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Ролан Гусев: ЦСКА готов к борьбе за первое место

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев после ничьей армейцев со "Спартаком" (1:1) оценил шансы команды в чемпионской гонке.

"Гончаренко все делает правильно. Здорово мотивирует молодых игроков, которые прибавляют на глазах. Особенно Чалов, Чернов, Жамалетдинов. Перехвалить их не боюсь. Ребята адекватные, звездная болезнь им не грозит.

И главное - в ЦСКА прекрасная атмосфера. Никто не ноет, все спокойно, никаких скандалов. Игроки сосредоточены на футболе. Отсюда и результат.

Думаю уже в в этом сезон армейцы готовы бороться за 1-е место", - цитирует Гусева СЭ.
Теги: ЦСКА Гусев
Сегодня, 08:50
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(3)
№4 Написал: Aleksandr Aleksandr (Сегодня, 10:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Готов,готов только с конца!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 10:00) #
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И к борьбе за ЛЧ


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№2 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 10:00) #
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Болеет за:
«Ньюкасл»
Spartacus1971,
А кто готов? Говно клуб спортак? У ЦСКА из первой пятерки самые предпочтительные шансы сражаться с зенитом
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 09:24) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Глупость сморозил.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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