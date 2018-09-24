Дмитрий Стоцкий: играем в свой футбол в каждой игре, поэтому есть результат

Футболист "Краснодара" и сборной России Дмитрий Стоцкий после разгромной победы над "Крыльями Советов" (3:0) эксклюзивном интервью корреспондентамИвану Долинину и Роману Гуськову рассказал о том, что получается у его команды на старте сезона.- Мы что тренируем, то и делаем на поле. Много работали, пока не было такого насыщенного графика. Сейчас только играем и восстанавливаемся. Но успели наладить связи. Думаю, что играем в свой футбол в каждой игре, поэтому есть результат.- Нет, получалось по игре, что там больше было зон, и Петров ими хорошо пользовался. Использовали оба фланга.- Не то что доволен, просто была установка играть высоко. Поэтому по-любому сзади будут зоны, тяжело успевать. Так со всеми командами: когда ты владеешь мячом, все бегут через фланги, потому что там больше пространства, чем в середине.- Надо двигаться от игры к игре, пытаться в каждой победить. А по окончании сезона посмотрим, где окажемся.- Это не наше дело. Были моменты, где можно было показывать карточки.- Не знаю, я же не судья. Я сегодня не фолил, на меня это даже не влияло.