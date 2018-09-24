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Дмитрий Стоцкий: играем в свой футбол в каждой игре, поэтому есть результат

Футболист "Краснодара" и сборной России Дмитрий Стоцкий после разгромной победы над "Крыльями Советов" (3:0) эксклюзивном интервью корреспондентам Rusfootball.info Ивану Долинину и Роману Гуськову рассказал о том, что получается у его команды на старте сезона.

- Три "сухих" победы в трех гостевых матчах. В чем причина успеха?

- Мы что тренируем, то и делаем на поле. Много работали, пока не было такого насыщенного графика. Сейчас только играем и восстанавливаемся. Но успели наладить связи. Думаю, что играем в свой футбол в каждой игре, поэтому есть результат.

- Тренер не давал установку больше играть через зону новичка "Крыльев" Рохеля?

- Нет, получалось по игре, что там больше было зон, и Петров ими хорошо пользовался. Использовали оба фланга.

- "Крылья" прорывались по флангам в контратаках, но не создали моментов. Довольны своей игрой в обороне?

- Не то что доволен, просто была установка играть высоко. Поэтому по-любому сзади будут зоны, тяжело успевать. Так со всеми командами: когда ты владеешь мячом, все бегут через фланги, потому что там больше пространства, чем в середине.

- У "Краснодара" лучший старт в истории, за что команда готова бороться?

- Надо двигаться от игры к игре, пытаться в каждой победить. А по окончании сезона посмотрим, где окажемся.

- Судья много карточек раздал в 1 тайме, почему он избрал такую линию?

- Это не наше дело. Были моменты, где можно было показывать карточки.

- Судья так успокоил игру?

- Не знаю, я же не судья. Я сегодня не фолил, на меня это даже не влияло.

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Теги: Стоцкий Краснодар Крылья Советов
Вчера, 22:30
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№1 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 00:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Люблю город Краснодар!
Люблю команду "Краснодар"!
Не люблю г*ндонов, отжавших Магниты у Галицкого!
Серёжа, держись! И строй своё творение, свою КОМАНДУ!!!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
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