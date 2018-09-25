РПЛ пока не комментирует информацию об обмене кругами между "Енисеем" и "Спартаком"

Директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев прокомментировал информацию о том, что матч 10-го тура чемпионата России "Енисей" – "Спартак" может состояться не в Красноярске, как планировалось изначально, а в Москве."Пресс-служба Российской премьер-лиги не располагает информацией о возможном обмене кругами "Енисеем" и "Спартаком", – сказал Алексеев.