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Элвир Рахимич: война - самое страшное, что может быть в жизни

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич рассказал об ужасах боснийской войны.

"Два года из-за этого не занимался футболом. Война – самое страшное, что может быть в жизни. Когда все началось мне было 14 лет. Привык ли я к постоянно падающим бомбам? К этому невозможно привыкнуть. Боялся все пять лет, что велись военные действия. Страшно было постоянно. Уехать мы, к сожалению, не могли. Слава Богу, наш город не так сильно обстреливали. Но бомбы постоянно падали неподалеку. Каждый день кого-то хоронили. Трупы были повсюду. Потерял очень много близких и родственников. Мы, конечно, играли в футбол иногда перед домом. Но о карьере футболиста никто не думал. Повезло, что после войны в городе собрали команду. Иначе я бы не стал, тем кем стал. Помню, мы тренировались, слышим бомбы летят. А спрятаться негде. Так и стоишь, ждешь, куда упадет снаряд. Видишь пролетел, идешь дальше", - цитирует Рахимича Sportbox.ru.
Теги: Рахимич
Сегодня, 14:09
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 14:16) #
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Как-то один ветеран войны рассказывал:... Приехал по ранению в короткий отпуск с фронта в 1944 году в Москву... Еще недавно совсем были в страшных боях - наш полк наполовину выкосило... А в Москве - тишина, кинотеатры, рестораны работают, идут матчи Кубка страны по футболу... Даже не верилось... В 1944 году обладателем Кубка страны стал, кстати, "Зенит"... Где-то война, где-то футбол - такая вот жизнь!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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