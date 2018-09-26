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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Элвир Рахимич: война - самое страшное, что может быть в жизни
Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич рассказал об ужасах боснийской войны.
"Два года из-за этого не занимался футболом. Война – самое страшное, что может быть в жизни. Когда все началось мне было 14 лет. Привык ли я к постоянно падающим бомбам? К этому невозможно привыкнуть. Боялся все пять лет, что велись военные действия. Страшно было постоянно. Уехать мы, к сожалению, не могли. Слава Богу, наш город не так сильно обстреливали. Но бомбы постоянно падали неподалеку. Каждый день кого-то хоронили. Трупы были повсюду. Потерял очень много близких и родственников. Мы, конечно, играли в футбол иногда перед домом. Но о карьере футболиста никто не думал. Повезло, что после войны в городе собрали команду. Иначе я бы не стал, тем кем стал. Помню, мы тренировались, слышим бомбы летят. А спрятаться негде. Так и стоишь, ждешь, куда упадет снаряд. Видишь пролетел, идешь дальше", - цитирует Рахимича Sportbox.ru.
"Два года из-за этого не занимался футболом. Война – самое страшное, что может быть в жизни. Когда все началось мне было 14 лет. Привык ли я к постоянно падающим бомбам? К этому невозможно привыкнуть. Боялся все пять лет, что велись военные действия. Страшно было постоянно. Уехать мы, к сожалению, не могли. Слава Богу, наш город не так сильно обстреливали. Но бомбы постоянно падали неподалеку. Каждый день кого-то хоронили. Трупы были повсюду. Потерял очень много близких и родственников. Мы, конечно, играли в футбол иногда перед домом. Но о карьере футболиста никто не думал. Повезло, что после войны в городе собрали команду. Иначе я бы не стал, тем кем стал. Помню, мы тренировались, слышим бомбы летят. А спрятаться негде. Так и стоишь, ждешь, куда упадет снаряд. Видишь пролетел, идешь дальше", - цитирует Рахимича Sportbox.ru.
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