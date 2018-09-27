Бубнов: Ташаеву нужно активнее себя проявлять - пока он в "Спартаке" явно не в своей тарелке

Бывший футболист московского "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал гостевую победу красно-белых над новороссийским "Черноморцем" в матче 1/16 финала Кубка России."Каррера ротировал состав, но не так сильно, как могло показаться. Из новичков сыграли только Мамин, Маслов и Пантелеев, все остальные неоднократно выступали за основу, потому дублирующим состав назвать нельзя.Большое влияние на характер матча оказало качество газона. На таком огороде тяжело создавать моменты, комбинировать, а "Спартак" привык именно к такому футболу. В первом тайме "Черноморец" совершенно ничего не показал, во втором осмелел, задвигался, но реальных угроз так и не создал.В целом "Спартак" провёл неплохой матч с учётом ротации и качества газона. Каррера дал возможность проявить себя ближайшему резерву, посмотрел молодёжь. Тренерские перестановки оправдали себя, и результат закономерен.Единственное замечание по Ташаеву, который явно чувствует себя не в своей тарелке. У него пока мало что получается в "Спартаке", да и в целом нужно активнее проявлять себя, чтобы побороться за стабильное место в старте", — сказал Бубнов.