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"Спартак" поддержал решение РФС о проведении матча с "Енисеем" в Красноярске

"Спартак" на официальном сайте прокомментировал решение бюро Исполкома РФС провести матч 10-го тура чемпионата России с "Енисеем" в Красноярске.

"Спартак" поддерживает решение бюро исполкома РФС, так как многие поклонники красно-белых уже успели приобрести невозвратные авиабилеты в Красноярск, ориентируясь на предварительную информацию в СМИ. Понесенные ими убытки ударили бы по имиджу премьер-лиги, ее клубов и всего российского футбола", - говорится в сообщении "Спартака".
Теги: Спартак Енисей
Сегодня, 17:45
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№1 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 17:48) #
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Болеет за:
«Краснодар»
во как,и как это вы решилися в Сибирь ехать играть---видно отмазки не проканали
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
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