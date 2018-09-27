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Олег Фоменко: сегодня вышел состав, который был готов играть

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России над курским "Авангардом" (2:0).

"Сегодня была настоящая кубковая игра. Очень интересная, с обилием голевых моментов. Думаю, болельщикам очень понравилась она. Игра была непредсказуемая. Хотелось нам построже сыграть, чтобы не было столько голевых моментов у наших ворот, но хорошо, что мы эту игру выиграли, мы очень довольны. Удачи "Авангарду".

У нас обойма 15-16 человек. У нас сегодня вышел состав, который был готов играть.

Что касается "Авангарда", то вся команда очень хорошая. Очень быстрая, организованная, очень хорошо играла в футбол. Вся команда очень здорово смотрелась сегодня", - приводит слова Фоменко Sport24.ru.
Теги: Фоменко Краснодар Авангард
Сегодня, 21:13
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