Олег Фоменко: сегодня вышел состав, который был готов играть

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:11
Вячеслав Колосков – о победе Германии в борьбе за право принять Евро-2024: у немцев все готово – нужно только что-то подкрасить
Вячеслав Колосков – о победе Германии в борьбе за право принять Евро-2024: у немцев все готово – нужно только что-то подкрасить
22:01
"Барселона" показала новый герб (3)
"Барселона" показала новый герб (3)
21:44
Антон Миранчук: в чемпионате не лучшее время, но победа над "Балтикой" должна нас окрылить (9)
Антон Миранчук: в чемпионате не лучшее время, но победа над "Балтикой" должна нас окрылить (9)
19:53
Станислав Черчесов: Германия отлично справится с ролью организатора чемпионата Европы-2024 (1)
Станислав Черчесов: Германия отлично справится с ролью организатора чемпионата Европы-2024 (1)
19:10
Финалист прошлого кубка остановлен. "Краснодар" продолжает побеждать в лучшем сезоне в своей истории (1)
Финалист прошлого кубка остановлен. "Краснодар" продолжает побеждать в лучшем сезоне в своей истории (1)
17:34
Сергей Анохин: мы не снимаем с себя ответственность за безопасность матча "Енисей" - "Спартак"
Сергей Анохин: мы не снимаем с себя ответственность за безопасность матча "Енисей" - "Спартак"
15:11
"Сегодня малыш уже ходит" - Владислав Радимов рассказал о благородном поступке Сергея Галицкого (14)
"Сегодня малыш уже ходит" - Владислав Радимов рассказал о благородном поступке Сергея Галицкого (14)
14:57
Прядкин: "Матч ТВ" гарантировал лиге 900 тыс. платных подписок на трансляции РПЛ к 2020 году (13)
Прядкин: "Матч ТВ" гарантировал лиге 900 тыс. платных подписок на трансляции РПЛ к 2020 году (13)
13:18
Андрей Чернышов: нужно жестче действовать с допуском к соревнованиям клубов с проблемными полями
Андрей Чернышов: нужно жестче действовать с допуском к соревнованиям клубов с проблемными полями
Олег Фоменко: сегодня вышел состав, который был готов играть
Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России над курским "Авангардом" (2:0).
"Сегодня была настоящая кубковая игра. Очень интересная, с обилием голевых моментов. Думаю, болельщикам очень понравилась она. Игра была непредсказуемая. Хотелось нам построже сыграть, чтобы не было столько голевых моментов у наших ворот, но хорошо, что мы эту игру выиграли, мы очень довольны. Удачи "Авангарду".
У нас обойма 15-16 человек. У нас сегодня вышел состав, который был готов играть.
Что касается "Авангарда", то вся команда очень хорошая. Очень быстрая, организованная, очень хорошо играла в футбол. Вся команда очень здорово смотрелась сегодня", - приводит слова Фоменко Sport24.ru.
"Сегодня была настоящая кубковая игра. Очень интересная, с обилием голевых моментов. Думаю, болельщикам очень понравилась она. Игра была непредсказуемая. Хотелось нам построже сыграть, чтобы не было столько голевых моментов у наших ворот, но хорошо, что мы эту игру выиграли, мы очень довольны. Удачи "Авангарду".
У нас обойма 15-16 человек. У нас сегодня вышел состав, который был готов играть.
Что касается "Авангарда", то вся команда очень хорошая. Очень быстрая, организованная, очень хорошо играла в футбол. Вся команда очень здорово смотрелась сегодня", - приводит слова Фоменко Sport24.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.