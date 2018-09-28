"Провели лучший ЧМ в истории, настало время сделать лучшую лигу в мире" - Газзаев критикует РФС

Депутат Государственной думы Валерий Газзаев раскритиковал работу РФС."Чемпионат мира прошел, а РФС до сих пор находится в прострации. Значимость этой организации по-прежнему очень велика, футбол – самый популярный вид спорта в стране, он нуждается в развитии и полноценном управлении.На заседании исполкома в июле подводили итоги чемпионата мира, а вопрос о президенте РФС вообще не затрагивали. В августе и в сентябре исполком почему-то вообще не собирался – как будто в российском футболе обсудить нечего, нет насущных задач и проблем. Хотя вот несколько важных вопросов навскидку – старт чемпионата и еврокубков, плачевная ситуация с финансированием "Анжи", который не факт что доиграет до конца чемпионата, и ряда клубов первого дивизиона, скандал вокруг матча "СКА-Хабаровск" – "Армавир", работа судей, наследие ЧМ-2018 и так далее.Нужно сделать так, чтобы выход в четвертьфинал ЧМ-2018 не стал единичным случаем. Мы обязаны подтянуть клубный футбол до уровня инфраструктуры. Провели лучший чемпионат мира в истории футбола – а теперь необходимо сделать одну из лучших в мире лиг", - сказал Газзаев.