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"Провели лучший ЧМ в истории, настало время сделать лучшую лигу в мире" - Газзаев критикует РФС

Депутат Государственной думы Валерий Газзаев раскритиковал работу РФС.

"Чемпионат мира прошел, а РФС до сих пор находится в прострации. Значимость этой организации по-прежнему очень велика, футбол – самый популярный вид спорта в стране, он нуждается в развитии и полноценном управлении.

На заседании исполкома в июле подводили итоги чемпионата мира, а вопрос о президенте РФС вообще не затрагивали. В августе и в сентябре исполком почему-то вообще не собирался – как будто в российском футболе обсудить нечего, нет насущных задач и проблем. Хотя вот несколько важных вопросов навскидку – старт чемпионата и еврокубков, плачевная ситуация с финансированием "Анжи", который не факт что доиграет до конца чемпионата, и ряда клубов первого дивизиона, скандал вокруг матча "СКА-Хабаровск" – "Армавир", работа судей, наследие ЧМ-2018 и так далее.

Нужно сделать так, чтобы выход в четвертьфинал ЧМ-2018 не стал единичным случаем. Мы обязаны подтянуть клубный футбол до уровня инфраструктуры. Провели лучший чемпионат мира в истории футбола – а теперь необходимо сделать одну из лучших в мире лиг", - сказал Газзаев.

СЭ
Теги: Газзаев
Сегодня, 13:30
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№13 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:35) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
У Пса проснулся зуд реформатора?


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№12 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 14:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Начал не стого, куда делись хвалебные оды в адрес руководства страны?


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008 [жалоба]
№11 Написал: safonas (Сегодня, 14:30) #
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Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: Сибирячок
С кем объединяться то будем в этот раз?

не плохо бы белорусов в наш чемпионат включить!

и казахов


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№10 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:28) #
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Все правильно - пока Пёс лает, Федун предлагает.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№9 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:25) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
С кем объединяться то будем в этот раз?

не плохо бы белорусов в наш чемпионат включить!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№8 Написал: Черный Лис (Сегодня, 14:12) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Собрать бы всех реформаторов, и на стройку моста на Сахалин послать бетон мешать - больше пользы было бы.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:04) #
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Аф-Аф-Аф. -Потрясите брюликами своими и не надо нам лапшу впаривть на уши.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 13:58) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Победоносный Зенит
Цитата: Сибирячок
С кем объединяться то будем в этот раз?

Давайте с Киргизией laughing


далеко, лучше с Белоруссией )
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№5 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 13:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
С кем объединяться то будем в этот раз?

Давайте с Киргизией laughing


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№4 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 13:55) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Слушая государсвенных мужей(ха!),кажды раз возникает вопрос - что пьют,что курят и вооще - где живут-то?
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:41) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Некуй понтоваться, ЧМ это всего 64 матча, а ЧР каждый год.
Лучше сядьте вместе и решите насущные проблемы, допуск команд в Рфпл, работа судей, комфорт на стадионах и т.д.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:34) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
С кем объединяться то будем в этот раз?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А куда делся "Объединённый чемпионат"?
В 2013 году Газзаев уже чемпиона 2015 года назначил!
Такие гонорары клубам обещал.... воощем много чего обещал!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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