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Дмитрий Радченко: ни у кого в "Зените" нет эйфории от первого места

Тренер "Зенита-2" Дмитрий Радченко прокомментировал лидерство "Зенита" в чемпионате России.

– В чемпионате "Зенит" продолжает уверенно лидировать, и, как и в прошлом году, команду уже начали короновать. Неужели ошибки ничему не учат?

– Конечно, говорить о чемпионстве еще очень рано. Но по сравнению с прошлым сезоном у "Зенита" есть одно большое преимущество. Мы видим по игре, по футболистам, что они играют спокойно, идут от матча к матчу, ни у кого нет эйфории от первого места. А главное, у нас есть отличная скамейка запасных, серьезный резерв, отсутствующий у конкурентов.

– Семак, похоже, пока ищет идеальное сочетание центральных защитников. А вам какая связка больше всего нравится?

– Идеальную связку не назову, но мне нравятся практически все сочетания. Вот, например, в Астрахани надежно сыграли Мевля и Нету, хотя уровень соперника, конечно, не очень высокий. Сейчас еще выздоровел Маммана.

– Но он вряд ли до зимней паузы будет готов сыграть все 90 минут.

– Подходить к этому нужно с пониманием, не рисковать, осторожно выводить травмированных игроков на пик формы. Маммана – очень важный игрок в линии обороны для "Зенита", на него рассчитывают.

"Советский спорт"
Теги: Радченко Зенит
Сегодня, 10:16
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