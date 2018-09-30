Дмитрий Радченко: ни у кого в "Зените" нет эйфории от первого места

Тренер "Зенита-2" Дмитрий Радченко прокомментировал лидерство "Зенита" в чемпионате России.– Конечно, говорить о чемпионстве еще очень рано. Но по сравнению с прошлым сезоном у "Зенита" есть одно большое преимущество. Мы видим по игре, по футболистам, что они играют спокойно, идут от матча к матчу, ни у кого нет эйфории от первого места. А главное, у нас есть отличная скамейка запасных, серьезный резерв, отсутствующий у конкурентов.– Идеальную связку не назову, но мне нравятся практически все сочетания. Вот, например, в Астрахани надежно сыграли Мевля и Нету, хотя уровень соперника, конечно, не очень высокий. Сейчас еще выздоровел Маммана.– Подходить к этому нужно с пониманием, не рисковать, осторожно выводить травмированных игроков на пик формы. Маммана – очень важный игрок в линии обороны для "Зенита", на него рассчитывают.