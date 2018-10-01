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Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался

У Станислава Черчесова состоялась беседа с Игорем Акинфеевым, на которой тренер предлагал поменять формулировку — не завершить, а приостановить карьеру в сборной России, но вратарь ЦСКА отказался.

Сегодня, 1 октября, Акинфеев объявил, что завершает выступления за сборную России.

32-летний вратарь сыграл за национальную команду 112 матчей, пропустил 95 голов и получил 1 желтую карточку.

Sport24
Теги: Черчесов Акинфеев Сборная России
Сегодня, 14:46
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(1)
№5 Написал: teacher (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Мог бы Игнашевича обогнать и стать вечным рекордсменом, по матчам за сборную!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: командир (Сегодня, 16:10) #
  • +1
  •  (1)

Черчесов правильно рассудил: как он может тренировать более опытного вратаря, чем он сам . И Акинфеев это понял.
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 15:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Goodmany
Интенсивной беготни по 10 км и более каждый матч не приходится совершать.

Да, но прыгать-то приходится... Мы многого не знаем, возможно, были рецидивы по связкам, может, связки болят, воспаляются... и врачи порекомендовали снизить нагрузки. Игорь же не будет писать: "Ай, мне больно иногда, я заканчваю"... Написал правильно, что на восстановление требуется все больше времени. И точка.

А перерывы на игры сборной - как раз хорошее время для прохождения курсов физиотерапии.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 14:58) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«МЮ»
Сборную нужно омолаживать,а не просить Игнашевичей и Акинфеевых,
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: Goodmany Russia (Сегодня, 14:53) #
  • +2
  •  (4)

Для вратаря рановато. Один цикл (до Евро) мог бы точно отыграть. Тем более, справедливости ради, голкипер это не игрок в поле. Интенсивной беготни по 10 км и более каждый матч не приходится совершать.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
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