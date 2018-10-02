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Источник: "Бешикташ" интересуется возможностью приобретения Александра Кокорина

По информации Yeni?a? Gazetesi, нападающий "Зенита" Александр Кокорин попал в сферу интересов "Бешикташа".

"Бешикташ" находится в поиске нового форварда, и Кокорин стал одним из кандидатов.

Сообщается, что стороны уже начали контактировать по поводу перехода Кокорина в "Бешикташ".

Yeni?a? Gazetesi


Теги: Бешикташ Кокорин Зенит
Сегодня, 15:28
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(2)
№9 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Вообщем
никакой...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:01) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Турция днище,а зарплаты там меньше чем в Рашке.Кокорину Турция нужна как козе баян.Пусть папуасов из Сраптака зовут.Им все равно где играть,ибо днища похлеще Турции.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№7 Написал: Apant1 (Сегодня, 16:53) #
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Цитата: Odyssey
Не вариант, он игрок одного клуба. Загубит карьеру

Какого одного? Динамо?
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:28) #
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  •  (4)

Ну это журналюги запускают очередную утку! Скоро будет опровержение!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№5 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 15:56) #
  • -1
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Болеет за:
«Динамо К»
Это из области такой новости как-"руководство армянского "Пюника" под руководством российского тренера Талалаева интересуется игрой футболиста Кокорина. smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:48) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вообщем, нет никакой возможности, рассматривай, не рассматривай.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:44) #
  • -10
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
слишком круто для Кокорина
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:39) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Телеграмма "Бешикташу": Он нужен Зениту купите Заболотного
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 15:33) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Не вариант, он игрок одного клуба. Загубит карьеру
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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