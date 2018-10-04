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ФК "Спартак": уволенный диктор не всегда делал выбор в пользу нашего клуба

Футбольный клуб "Спартак" выступил с официальным заявлением по поводу увольнения диктора Макса Орлова, работавшего на домашних матчах команды на стадионе "Открытие Арена".

"В ряде СМИ появилась информация о прекращении сотрудничества "Спартака" с Максимом Орловым, работавшим диктором на домашних матчах красно-белых. Многие поклонники нашей команды встретили новость с недовольством.

Наш клуб считает важным прояснить ситуацию. Клуб благодарит Орлова за многолетнюю работу и эмоции, которыми он заряжал трибуны, в том числе в чемпионский сезон. Однако в последнее время участились случаи несогласованных действий со стороны диктора. Кроме того у Максима как у профессионального ведущего насыщенный график, и далеко не всегда он делал выбор в пользу "Спартака"…

В ближайшее время «Спартак» планирует изменить формат проведения домашних матчей. Максиму Орлову было предложено участие в конкурсе на общих началах, однако он ответил отказом.

Сегодня "Спартаку" предстоит важный матч группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала". Чтобы не увеличивать негативный фон вокруг клуба, мы призываем болельщиков не поддаваться на провокации и поддержать команду в непростой период!" — говорится в заявлении.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
Сегодня, 15:51
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#7  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 17:50)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RenarTickle
Тренеры, игроки, врач, водитель... теперь вот - диктор... Кто следующий?..

пора уже и Каррере домой!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#6  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 17:29)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Ломаю голову, что значит "выбор в пользу спартака"? Какая польза клубу может быть от диктора? Свиньи как всегда вводят общество в недоумение, а скорее, сами себя не понимают.

Из заявления,как мне кажется выходит что из-за насыщенного графика он не всегда выбирал работу на стадионе.Работал в это время где то ещё.Где,ну скажем, платили больше.Я понял так,но могу и ошибаться.
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#5  RenarTickle  Москва (Сегодня, 16:39)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тренеры, игроки, врач, водитель... теперь вот - диктор... Кто следующий?..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 16:33)
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  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Ломаю голову, что значит "выбор в пользу спартака"? Какая польза клубу может быть от диктора? Свиньи как всегда вводят общество в недоумение, а скорее, сами себя не понимают.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Campos  Москва (Сегодня, 16:22)
  • +7
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Джонни
Однако в последнее время участились случаи несогласованных действий со стороны диктора.


Кричал не то что нужно в микрофон? Как это вообще возможно? Нашли крайнего.

Несогласованные действия в структуре Спартака проявляются в других аспектах, например, в отсутствии результатов, игры, как таковой.


Нет, работал на стадионе он здорово. А вот в соцсетях были размышления как болельщика Макса Орлова, а не как сотрудника Спартак Москва. Этого быть не должно.
Регистрация: 26.12.2008 [жалоба]
#2  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 16:18)
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Болеет за:
«Барселона»
Ну блин, новостей других нет? давайте теперь обсуждать увольнение все кто связан с футбольными клубами..зачем это надо?
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#1  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 16:09)
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Болеет за:
«Кубань»
Однако в последнее время участились случаи несогласованных действий со стороны диктора.


Кричал не то что нужно в микрофон? Как это вообще возможно? Нашли крайнего.

Несогласованные действия в структуре Спартака проявляются в других аспектах, например, в отсутствии результатов, игры, как таковой.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
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