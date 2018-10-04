ФК "Спартак": уволенный диктор не всегда делал выбор в пользу нашего клуба

Футбольный клуб "Спартак" выступил с официальным заявлением по поводу увольнения диктора Макса Орлова, работавшего на домашних матчах команды на стадионе "Открытие Арена"."В ряде СМИ появилась информация о прекращении сотрудничества "Спартака" с Максимом Орловым, работавшим диктором на домашних матчах красно-белых. Многие поклонники нашей команды встретили новость с недовольством.Наш клуб считает важным прояснить ситуацию. Клуб благодарит Орлова за многолетнюю работу и эмоции, которыми он заряжал трибуны, в том числе в чемпионский сезон. Однако в последнее время участились случаи несогласованных действий со стороны диктора. Кроме того у Максима как у профессионального ведущего насыщенный график, и далеко не всегда он делал выбор в пользу "Спартака"…В ближайшее время «Спартак» планирует изменить формат проведения домашних матчей. Максиму Орлову было предложено участие в конкурсе на общих началах, однако он ответил отказом.Сегодня "Спартаку" предстоит важный матч группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала". Чтобы не увеличивать негативный фон вокруг клуба, мы призываем болельщиков не поддаваться на провокации и поддержать команду в непростой период!" — говорится в заявлении.