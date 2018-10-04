ФК "Спартак": уволенный диктор не всегда делал выбор в пользу нашего клуба

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:11
Молодежка "Арсенала" неприлично крупно обыграла "Уфу" и возглавила таблицу молодежного первенства
Молодежка "Арсенала" неприлично крупно обыграла "Уфу" и возглавила таблицу молодежного первенства
14:43
Набиуллин: сейчас иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. При Манчини все было иначе (10)
Набиуллин: сейчас иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. При Манчини все было иначе (10)
12:38
Самуэль Жиго начал реабилитацию (10)
Самуэль Жиго начал реабилитацию (10)
11:53
Андрей Канчельскис: если вам нужен виновный в поражении «Локомотива» - просто напишите что виноват Канчельскис (4)
Андрей Канчельскис: если вам нужен виновный в поражении «Локомотива» - просто напишите что виноват Канчельскис (4)
11:33
"Нужно перенять опыт организации матчей у ЦСКА и "Локомотива" - "Спартак" уволил диктора стадиона (41)
"Нужно перенять опыт организации матчей у ЦСКА и "Локомотива" - "Спартак" уволил диктора стадиона (41)
10:14
Илья Геркус: я очень разочарован (4)
Илья Геркус: я очень разочарован (4)
09:49
Гари Линекер: неужели еще находятся люди, которые всерьёз считает, что Месси – не лучший в истории? (5)
Гари Линекер: неужели еще находятся люди, которые всерьёз считает, что Месси – не лучший в истории? (5)
01:30
Олег Терёхин: у "Локомотива" никаких резервов нет. С таким составом им будет тяжело даже в чемпионате России (6)
Олег Терёхин: у "Локомотива" никаких резервов нет. С таким составом им будет тяжело даже в чемпионате России (6)
ФК "Спартак": уволенный диктор не всегда делал выбор в пользу нашего клуба
Футбольный клуб "Спартак" выступил с официальным заявлением по поводу увольнения диктора Макса Орлова, работавшего на домашних матчах команды на стадионе "Открытие Арена".
"В ряде СМИ появилась информация о прекращении сотрудничества "Спартака" с Максимом Орловым, работавшим диктором на домашних матчах красно-белых. Многие поклонники нашей команды встретили новость с недовольством.
Наш клуб считает важным прояснить ситуацию. Клуб благодарит Орлова за многолетнюю работу и эмоции, которыми он заряжал трибуны, в том числе в чемпионский сезон. Однако в последнее время участились случаи несогласованных действий со стороны диктора. Кроме того у Максима как у профессионального ведущего насыщенный график, и далеко не всегда он делал выбор в пользу "Спартака"…
В ближайшее время «Спартак» планирует изменить формат проведения домашних матчей. Максиму Орлову было предложено участие в конкурсе на общих началах, однако он ответил отказом.
Сегодня "Спартаку" предстоит важный матч группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала". Чтобы не увеличивать негативный фон вокруг клуба, мы призываем болельщиков не поддаваться на провокации и поддержать команду в непростой период!" — говорится в заявлении.
ФК "Спартак"
"В ряде СМИ появилась информация о прекращении сотрудничества "Спартака" с Максимом Орловым, работавшим диктором на домашних матчах красно-белых. Многие поклонники нашей команды встретили новость с недовольством.
Наш клуб считает важным прояснить ситуацию. Клуб благодарит Орлова за многолетнюю работу и эмоции, которыми он заряжал трибуны, в том числе в чемпионский сезон. Однако в последнее время участились случаи несогласованных действий со стороны диктора. Кроме того у Максима как у профессионального ведущего насыщенный график, и далеко не всегда он делал выбор в пользу "Спартака"…
В ближайшее время «Спартак» планирует изменить формат проведения домашних матчей. Максиму Орлову было предложено участие в конкурсе на общих началах, однако он ответил отказом.
Сегодня "Спартаку" предстоит важный матч группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала". Чтобы не увеличивать негативный фон вокруг клуба, мы призываем болельщиков не поддаваться на провокации и поддержать команду в непростой период!" — говорится в заявлении.
ФК "Спартак"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.