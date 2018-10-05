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Пресс-служба ЦСКА представила проморолик к матчу с "Локомотивом", с использованием конструктора Lego (видео)

Пресс-служба московских армейцев подготовила проморолик к предстоящему матчу 10-го тура РПЛ против "Локомотива".

В видео используется конструктор фирмы Lego и обыгрываются ролики, сделанные железнодорожниками к их старту в Лиге чемпионов.



Игра ЦСКА - "Локомотив" состоится 7 октября, в 19:00 по московскому времени.
Теги: ЦСКА Локомотив
Сегодня, 10:14
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