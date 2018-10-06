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Евгений Ловчев: закономерно, что трибуны на матче "Спартака" были полупустыми

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением об игре красно-белых в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3).

"Спартак" сыграл неплохой матч с "Вильярреалом", если говорить с учетом состояния нынешнего "Спартака". Команда собралась во втором тайме, но надо понимать, что и соперник был не "Реал".

Возмущён действиями судьи, который назначил угловой, после которого "Вильярреал" заработал пенальти. Угловой был назначен, когда четыре добавленные минуты истекли. А пенальти, да, был, потому что Ташаев неправильно расположился и дёрнул игрока.

Но хорошо, что хотя бы были отрезки в игре "Спартака", которые радовали. То, что трибуны были полупустыми, тут всё закономерно. Люди имеют право не смотреть на то, что происходит с командой, потому что всё повторяется. Нет мудрости у руководителей "Спартака". Они не могут успокоить ситуацию внутри команды так, чтобы всё не выплескивалось наружу.

Ещё не так давно я говорил, что "Спартак" поборется с "Зенитом" за золото и выйдет из группы в Лиге Европы, но теперь сильно сомневаюсь в этом. Эта команда может как загореться в любой момент, так и провалиться. И всё-таки надеюсь, что игра, которую мы увидели во втором тайме с "Вильярреалом", поможет "Спартаку" победить "Енисей" — написал Ловчев в фэйсбуке.
Теги: Ловчев Спартак Вильярреал
Сегодня, 10:35
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#5  Nastroenie  Москва (Сегодня, 11:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Мишу
Рабочий день, позднее начало вот и все объяснение и не надо надувать щеки для важности.

А еще дождь, магнитные бури и аномальная активность в созвездии Альфа Центавра.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 10:55)
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Александр Мишу
Рабочий день, позднее начало вот и все объяснение и не надо надувать щеки для важности.


А раньше проводили еврокубковые матчи в полдень и по выходным?
Ты точно не дрезинщик?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 10:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рабочий день, позднее начало вот и все объяснение и не надо надувать щеки для важности.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 10:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всем очевидно, что это Гинер с Газпромом выкупили львиную долю билетов, что бы дискредитировать Спартак и лишить его поддержки домашнего стадиона.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  Sergeevich   (Сегодня, 10:46)
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Болеет за:
«Зенит»
Думаю если бы начало было бы раньше, пришло бы больше людей.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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