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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Ловчев: закономерно, что трибуны на матче "Спартака" были полупустыми
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением об игре красно-белых в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3).
"Спартак" сыграл неплохой матч с "Вильярреалом", если говорить с учетом состояния нынешнего "Спартака". Команда собралась во втором тайме, но надо понимать, что и соперник был не "Реал".
Возмущён действиями судьи, который назначил угловой, после которого "Вильярреал" заработал пенальти. Угловой был назначен, когда четыре добавленные минуты истекли. А пенальти, да, был, потому что Ташаев неправильно расположился и дёрнул игрока.
Но хорошо, что хотя бы были отрезки в игре "Спартака", которые радовали. То, что трибуны были полупустыми, тут всё закономерно. Люди имеют право не смотреть на то, что происходит с командой, потому что всё повторяется. Нет мудрости у руководителей "Спартака". Они не могут успокоить ситуацию внутри команды так, чтобы всё не выплескивалось наружу.
Ещё не так давно я говорил, что "Спартак" поборется с "Зенитом" за золото и выйдет из группы в Лиге Европы, но теперь сильно сомневаюсь в этом. Эта команда может как загореться в любой момент, так и провалиться. И всё-таки надеюсь, что игра, которую мы увидели во втором тайме с "Вильярреалом", поможет "Спартаку" победить "Енисей" — написал Ловчев в фэйсбуке.
"Спартак" сыграл неплохой матч с "Вильярреалом", если говорить с учетом состояния нынешнего "Спартака". Команда собралась во втором тайме, но надо понимать, что и соперник был не "Реал".
Возмущён действиями судьи, который назначил угловой, после которого "Вильярреал" заработал пенальти. Угловой был назначен, когда четыре добавленные минуты истекли. А пенальти, да, был, потому что Ташаев неправильно расположился и дёрнул игрока.
Но хорошо, что хотя бы были отрезки в игре "Спартака", которые радовали. То, что трибуны были полупустыми, тут всё закономерно. Люди имеют право не смотреть на то, что происходит с командой, потому что всё повторяется. Нет мудрости у руководителей "Спартака". Они не могут успокоить ситуацию внутри команды так, чтобы всё не выплескивалось наружу.
Ещё не так давно я говорил, что "Спартак" поборется с "Зенитом" за золото и выйдет из группы в Лиге Европы, но теперь сильно сомневаюсь в этом. Эта команда может как загореться в любой момент, так и провалиться. И всё-таки надеюсь, что игра, которую мы увидели во втором тайме с "Вильярреалом", поможет "Спартаку" победить "Енисей" — написал Ловчев в фэйсбуке.
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