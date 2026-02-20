Непомнящий – о трансфере Дурана: в "Зенит" непросто вписываться

Непомнящий сравнил трансфер Дурана в "Зенит" с бывшим игроком санкт-петербуржцев Жерсоном.
"Зенит" — амбициозная команда, там каждая персона важна. Получится у Дурана или нет? Это тоже вопрос. Даже Жерсон — такая звезда по нашим меркам, не был счастлив. Было видно через месяц-полтора после перехода в "Зенит" его недовольное выражение лица. Будет ли Дуран усилением сегодняшнего "Зенита" или нет? Бог знает. Но то, что в "Зенит" непросто вписываться — это точно!" — приводит слова Непомнящего "Чемпионат".
Пресс-служба "Зенита" объявила о трансфере Дурана 9 февраля 2026 года. Сине-бело-голубые арендовали форварда у "Аль-Насра" до конца текущего сезона. 22-летний колумбиец в первой части сезона за турецкий "Фенербахче". По информации интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Дурана составляет 32 миллиона евро.
Жерсон стал игроком "Зенита" летом 2025 года. Он провёл в санкт-петербургской команде полгода и перешел в бразильский "Крузейро" в текущее зимнее трансферное окно.
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об усилении "Зенита" колумбийским нападающим Джоном Дураном.
Фото: ФК "Зенит"