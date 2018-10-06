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"Крылья Советов" и "Динамо" назвали стартовые составы

"Крылья Советов" и "Динамо" назвали стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России.

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Бурлак, Зотов, Феррейра, Рохель, Ланин, Молло, Антон, Корниленко, Канунников.

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Жоаузиньо, Соу, Рауш, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.
Теги: Крылья Советов Динамо
Сегодня, 13:22
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#2  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 13:45)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sergey3709
Наконец то состав в 4 защитника

И старая связка Молло - Корниленко в старте.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 13:29)
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Наконец то состав в 4 защитника
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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