Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:17
Андрей Канчельскис: никого ведь не интересует, что я не был пьян на тренировке, на барьерах не повисал (1)
Андрей Канчельскис: никого ведь не интересует, что я не был пьян на тренировке, на барьерах не повисал (1)
16:51
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
16:32
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
Владимир Федотов: благодарен ребятам за проявленную самоотдачу
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подвел итог матча 10-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0).
"Где-то нам повезло, где-то сыграла роль самоотверженность, где-то мастерство.
Поэтому хочу поблагодарить команду за проявленную самоотдачу. В предыдущих матчах нам как раз совсем немного не хватало. Хорошо проявили себя при игре в обороне.
Да, были моменты, когда у нас при выходе из обороны в атаку что-то не получалось. Однако моменты были и могли забить второй мяч", - сказал специалист.
Матч ТВ
"Где-то нам повезло, где-то сыграла роль самоотверженность, где-то мастерство.
Поэтому хочу поблагодарить команду за проявленную самоотдачу. В предыдущих матчах нам как раз совсем немного не хватало. Хорошо проявили себя при игре в обороне.
Да, были моменты, когда у нас при выходе из обороны в атаку что-то не получалось. Однако моменты были и могли забить второй мяч", - сказал специалист.
Матч ТВ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.