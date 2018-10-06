Владимир Федотов: благодарен ребятам за проявленную самоотдачу

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подвел итог матча 10-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0)."Где-то нам повезло, где-то сыграла роль самоотверженность, где-то мастерство.Поэтому хочу поблагодарить команду за проявленную самоотдачу. В предыдущих матчах нам как раз совсем немного не хватало. Хорошо проявили себя при игре в обороне.Да, были моменты, когда у нас при выходе из обороны в атаку что-то не получалось. Однако моменты были и могли забить второй мяч", - сказал специалист.