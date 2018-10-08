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Артем Дзюба - Акинфееву: я жду тебя в сборной России всегда!

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал решение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной.

"До конца не мог поверить в это. Журналисты, болельщики просили высказаться по этому поводу — я не стал ничего комментировать. Честно говоря, находился в небольшом шоке. Даже сейчас не могу поверить, что это произошло.

Мне кажется, Игорь всем всё доказал. В любом случае он легенда. Может, громко будет сказано, но мне кажется, что Акинфеев — лучший вратарь в истории России. Он в одном ряду с Яшиным. Думаю, со временем все к этому придут. Он сделал огромный вклад в развитие футбола. С 16 лет играть на таком высоком уровне — это невероятно. Спасибо Игорю огромное. Может, он ещё передумает. В любом случае, Игорь, я жду тебя в сборной всегда! Уважаю его и тепло к нему отношусь", - сказал Дзюба.

Теги: Дзюба Сборная России Акинфеев
Вчера, 22:24
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#5  Седой  Россия (Вчера, 23:37)
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online
Болеет за:
ЦСКА
sparwik53,
Хватит вечно под шумок Дасаева к Яшину приравнивать) Кем он признан? Организацией, которая вечно публикует неадекватные рейтинги? Акинфеев тоже по версии какого-то сайта признавался лучшим. Яшин-мировая легенда. Человек на которого ровняются вратари мира. Дасаев и Акинфеев все же за ним, но вот Дасаев Игоря ничем не превосходит


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Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Вчера, 23:01)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
А Игорь всё всем доказал давно в сборной


что он доказал ?
Дасаев боролся за звание Лучшего в мире с Пфаффом, Шумахером.
кстати.
в 87 году Пфафф стал лучшим вратарём мира, а Дасаев занял второе место.
А в 88 году лучшим стал уже сам Дасаев.

Яшин стал лучшим ФУТБОЛИСТОМ мира и научил вратарей мира играть по всей штрафной площадке.
тот же Нойер ввёл уже даже не просто Моду, а практически обязанность вратаря играть последнего защитника вне штрафной.

а что доказал Акинфеев вне этого чемпионата ?
в чемпе Албании и Румынии тоже , наверное, есть парочка таких внутриваренных легенд.


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Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  Batman   (Вчера, 22:53)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
sparwik53,
Надо ценить то, что имеешь сейчас. Я видел как играл Дасаев, как Яшин не видел. А Игорь всё всем доказал давно в сборной и рад ,что дальше могу следить за его игрой, но уже в любимом клубе

sparwik53,
Жена Яшина за Акинфеева горой если что, о чем не раз говорила.

А Дасаев ничего не добился за границей, чуть бомжом в Севилье не стал
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Вчера, 22:40)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Все-таки сравнивать Яшина,да и Дасаева, признаваемых лучшими голкиперами мира,и ,действительно, популярнейшего нынче Акинфеева, не понравится даже самому Игорю
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  liasport433   (Вчера, 22:32)
  • -4
  •  (6)
online

Лунев прочитал разозлился, и след матч пропустит что бы зенит проиграл!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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