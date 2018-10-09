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Известный болельщик "Спартака" сбил пешехода (фото)

Актер сериала "Кухня" и известный болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров сегодня ночью сбил пешехода.

Пострадавший в данный момент находится в ГКБ №12.

Известный болельщик "Спартака" сбил пешехода (фото)


Попавший под колеса автомобиля мужчина, по сообщениям очевидцев, перебегал дорогу в неположенном месте.

РЕН ТВ
Теги: Назаров Спартак
Сегодня, 11:48
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16
(3)
#16  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:52)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Назарова постигла мгновенная карма. Свино-карма.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#15  нетрал   (Сегодня, 13:46)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
о тоже весть...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#14  serega_user  serega_user (Сегодня, 13:22)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сегодня от меня не торжественная ода,
Сбил я ночью на дороге пешехода,
Что за напасть? Что за невзгода?
Ведь отвечать придется за урода.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#13  Городовой  Россия (Сегодня, 13:21)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Решил вместо стишков в Happy Wheels поиграть?

Цитата: Korsar123
Цитата: SADDAM
Сегодня можно было поэффектней заголовок придумать. Что-то типа: «Известный болельщик Спартака сбил пешехода убегавшего от известных футболистов Зенита и Краснодара»

smile smile smile Добавлю: "Сбитый оказался родным братом чиновника Пака"

Он оказался Паком,который после люлей решил подышать воздухом. smiley


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#12  Алексей Шмелев   (Сегодня, 12:50)
  • -1
  •  (3)

не карреру сбил случайно?
Регистрация: 28.07.2018 [жалоба]
#11  Borg  Burg (Сегодня, 12:25)
  • +8
  •  (12)
online

Стихи будут по этому поводу? Что - нибудь про украденную радость и вину Карреры в инценденте?
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#10  Korsar123   (Сегодня, 12:23)
  • +8
  •  (10)

Цитата: SADDAM
Сегодня можно было поэффектней заголовок придумать. Что-то типа: «Известный болельщик Спартака сбил пешехода убегавшего от известных футболистов Зенита и Краснодара»

smile smile smile Добавлю: "Сбитый оказался родным братом чиновника Пака"
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#9  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:14)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Нех "стихи" за рулём писать


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#8  SADDAM  Железногорск - Курск (Сегодня, 12:11)
  • +9
  •  (13)

Сегодня можно было поэффектней заголовок придумать. Что-то типа: «Известный болельщик Спартака сбил пешехода убегавшего от известных футболистов Зенита и Краснодара»
Регистрация: 17.02.2008 [жалоба]
#7  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 12:09)
  • -3
  •  (9)

Кепончег УЕФА,
скинь laughing


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#6  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 12:07)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
zenit4ik,
Тебе денег на булку и боярышник скинуть, что ли, бомжара?


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#5  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 12:02)
  • 0
  •  (14)

надо за это наказать ФК Спартак laughing а вообще что у вас там в Москве твориться? то футболисты чинушь и прессу избивают то артисты сбивают пешеходов, у вас там кокс чтоль прям на улице раздают? а я думаю почему вся Россия живёт бедно laughing


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#4  Форрест Гамп  Гринбоу (Сегодня, 12:01)
  • +1
  •  (7)

А пешеход за кого болеет?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 12:00)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А это неважно где человек перебегал дорогу,виноват по-любому будет водила!!!Водитель обязан предвидеть все ситуации на дороге.А Назарову это скорее всего аукаются его стишки,не буди лихо,бог не Микишка,он всё видит,вот теперь и на тебя стишки напишут,чтобы пасть не разевал на Спартак!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#2  iDEAD  Череповец (Сегодня, 11:59)
  • +5
  •  (5)

Ждем сногсшибательной поэзии
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 11:51)
  • +1
  •  (3)

известный хейтер Спартака. так точнее


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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