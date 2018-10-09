Известный болельщик "Спартака" сбил пешехода (фото)

Актер сериала "Кухня" и известный болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров сегодня ночью сбил пешехода.Пострадавший в данный момент находится в ГКБ №12.Попавший под колеса автомобиля мужчина, по сообщениям очевидцев, перебегал дорогу в неположенном месте.