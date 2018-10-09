Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Анжи" - ЦСКА: матч состоится в Махачкале

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги между "Анжи" и ЦСКА состоится согласно утвержденному календарю.

"В связи с появившимися многочисленными публикациями в СМИ, РПЛ сообщает, что все матчи 11-го тура РПЛ, в том числе игра "Анжи" — ЦСКА, состоятся в соответствии с утвержденным ранее календарем турнира", — сообщает пресс-служба РПЛ.

Напомним, "Анжи" испытывает финансовые проблемы и тренируется в Подмосковье. В клубе не хотели тратить деньги на перелет в Дагестан, где 19 октября должен состояться матч с ЦСКА.
Теги: Анжи ЦСКА
Сегодня, 15:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
#6  serega_user  serega_user (Сегодня, 15:50)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Смотрящий
У меня одного вопрос, почему было после матча в Грозном не поехать домой и готовиться к ЦСКА без лишних транспортных расходов?

Повод обратить внимание, что у них нет денег. Кто бы обратил внимание на то, что они не могут из Грозного в Махачкалу добраться?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#5  Смотрящий  Москва (Сегодня, 15:29)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
В клубе не хотели тратить деньги на перелет в Дагестан

Грозный - Москва - Подольск - Москва - Махачкала.

Грозный - Махачкала.

У меня одного вопрос, почему было после матча в Грозном не поехать домой и готовиться к ЦСКА без лишних транспортных расходов?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#4  sergey3709   (Сегодня, 15:26)
  • 0
  •  (0)

Можно было сыграть и в Москве,погода еще теплая
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#3  filin89  Коми Африка (Сегодня, 15:24)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: xxd
Цитата: Zamba
деньги нашли на 15 туров?

На самокатах поехали домой..)

Вместе с ЦСКА полетят.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#2  xxd   (Сегодня, 15:19)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zamba
деньги нашли на 15 туров?

На самокатах поехали домой..)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#1  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:16)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
деньги нашли на 15 туров?


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.