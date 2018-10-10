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Шамиль Газизов: мы просто не имеем права подписывать Кокорина и Мамаева по морально-этическим соображениям

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб не имеет права подписывать Александра Кокорина и Павла Мамаева в случае, если нынешние клубы этих футболистов расторгнут с ними соглашения.

"То, что происходит, просто вопиюще, думаю, все понимают. Раздувать ситуацию не стоит, футболисты просто должны понести наказание, которое им присвоят.

На мой взгляд, мы по морально-этическим соображениям не имеем права подписывать этих игроков, если их клубы расторгнуть с ними контракты. Мало того, что нам самим не нравится происходящее, еще и болельщики нас в таком случае не поймут", - цитирует Газизова СЭ.
Теги: Газизов Уфа Кокорин Мамаев
Сегодня, 14:49
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#6  Босх  Россия (Сегодня, 15:55)
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online
Болеет за:
«Ростов»
ФК "Костыль" из Зажопинска,тоже заявил,что не подпишет Кокорина.
Это фиаско,братан...

ты слышишь, уфимский борец за нравственность? не?

Скоко мерзот кругом! Ну сидишь в своей сраной Уфе и сиди спокойно.Че ты лезешь? Уральскому Иванову0респект.Хоть как то поддержал .парней.
Но этот клоун из сраной Уфы..."мы не можем"..да кого ты интересуешь, олух?!!

Цитата: Barmaley
Такие клубы как УФА, Ахмат, Анжи , Рубини другие мусульманскиие клубы


а ты прикуел,лошара...что такое "мусульманские клубы"?
Ты чего это религию в ИГРУ втягиваешь?
Иди намаз делай..забудь про футбол.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#5  Barmaley   (Сегодня, 15:37)
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Цитата: AlexDelPiero
Каждый пиарится как может, ы Урале пригласили, эти не могут по морально-этическим, но высказаться все равно надо! Вот какие мы, со своими принципами!

Не надо зря на людей гнать пургу. Такие клубы как УФА, Ахмат, Анжи , Рубини другие мусульманскиие клубы по своим религиозным традициям не смогут подписать этих алкашей. Зачем им эти проблемы в клубе? Там не поймут почему сосунок 20-летний поднимает руку на старшего. Это просто нонсенс в этих республиках. Даже курить не посмеют в присутствии старшего, не то что выпить и подраться. А если попробуют, то будут изгоями.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#4  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 15:16)
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Каждый пиарится как может, ы Урале пригласили, эти не могут по морально-этическим, но высказаться все равно надо! Вот какие мы, со своими принципами!
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 15:10)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dobr25
как минимум в Украину они точно могут уехать

Сам Порошенко их пригласит bowtie
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  ajax101  Москва (Сегодня, 14:57)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dobr25
как минимум в Украину они точно могут уехать


Им там самое место... менталитет схожий.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#1  dobr25  Самарская область (Сегодня, 14:54)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Крылья Сов»
как минимум в Украину они точно могут уехать


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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