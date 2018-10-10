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Александр Кокорин не явился на допрос в ГУ МВД в положенное время

Футболист Александр Кокорин должен быть объявлен в федеральный розыск, так как до 18.00 не явился для дачи показаний в ГСУ ГУ МВД Москвы. Это не произойдет только в одном случае - если игрок предупредил органы следствия о том, что задерживается и не успевает прибыть в здание ГСУ в установленное время.

Ранее сообщалось о том, ГУ МВД России по городу Москве обратился к гражданам Кокорину и Мамаеву с предложением прибыть в ГСУ МВД России по городу Москве для дачи объяснений и производству с ними следственных действий до 18.00 сегодняшнего дня, иначе они будут объявлены в федеральный розыск. Павел Мамаев явился в полицию для дачи объяснений в течение 45 минут после этого заявления.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Сегодня, 18:18
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39
(3)
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#39  viktortsapkov   (Сегодня, 20:21)
  • -1
  •  (1)

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dWq
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#38  игра  г. Москва (Сегодня, 19:51)
  • 0
  •  (0)
online

коротко... кот на гостевой... у игры угнали акк...

Ничего, господа, можно подумать коту нравится быть под женским прикрытием. Вовсе нет. Но , увы, пришлось отжать акк, словно я не причем, а кот и есть не причем, случайность просто. Завтра он вернется под своим именем в 21-30 примерно. Не явился Кокорин, зато явится кот.
Песня
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#37  Констанция Щеглова   (Сегодня, 19:37)
  • 0
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Цитата: Kolpino2
Цитата: Констанция Щеглова
игра,
куесос.

В дате регистрации 2006 у него. Что за куйня? А Кота с Игрой и нет здесь.

коротко... кот на гостевой... у игры угнали акк...
Регистрация: 4.07.2017 [жалоба]
#36  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:28)
  • -1
  •  (1)

Цитата: Констанция Щеглова
игра,
куесос.

В дате регистрации 2006 у него. Что за куйня? А Кота с Игрой и нет здесь.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#35  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:21)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Apant1
На болоте наверное прячется, как собака баскервилей

Миллер спрятал smile


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#34  Deny  Москва (Сегодня, 19:19)
  • +1
  •  (1)

100% взял больничный
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
#33  Констанция Щеглова   (Сегодня, 19:18)
  • -3
  •  (3)

игра,
куесос... тебя походу "кот алкаш" юрий сношал когда то в парадной возле булочной..
Регистрация: 4.07.2017 [жалоба]
#32  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 19:09)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Другое дело, что кровожадные дебилы на сайте не в курсе, что объявление в розыск не означает признания вины за разыскиваемым и не влечет для него никаких уголовных последствий. Это означает то что означает - что местонахождения данного человека неизвестно, и он разыскивается. Грозить ему после этого может максимум задержание.


После не явки ему может грозить мера пресечения - арест (и даже не домашний), а Мамаев может даже подписку о не выезде не получить. Кокорин не явкой уже дал Зениту повод расторгнуть контракт фактически отсутствием возможности исполнения обязанностей по контракту. Мамаев сработал более грамотно.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#31  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:07)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Кир Мяс
Фоторобот будут составлять?

Представители московской полиции уже вылетели в Италию к Капелле с этой целью. А так, Фурсенко его не помнит, Черчесов лишь плечами жмет. Слуцкий вместо него Дзюбу описал...
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#30  игра  г. Москва (Сегодня, 19:07)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Кир Мяс
Фоторобот будут составлять?

Да, возьмут мазок из свиной жопы, попросят анализы. И тольо тогда Тарасовка снова разгорится оранжевым светом. Благодаря недюжинным способностям кота, свиньи побегут , но будет уже поздно.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#29  xxd   (Сегодня, 19:06)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: xxd
Цитата: Rasmuz
Кокорин на совещании в Газпроме

Сидит ровно)

Кокорин хватит минусить..
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#28  Кир Мяс   (Сегодня, 19:01)
  • +1
  •  (5)
online

Фоторобот будут составлять?
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#27  Apant1   (Сегодня, 19:00)
  • 0
  •  (6)

На болоте наверное прячется, как собака баскервилей
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#26  xxd   (Сегодня, 18:55)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Rasmuz
Кокорин на совещании в Газпроме

Сидит ровно)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#25  Borg  Burg (Сегодня, 18:45)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: GS
В больничке ховается. Кровь от наркоты чистит.


Это бесполезно. Кровь то можно очистить, а в моче наркота держится в 2-3 раза больше, а в волосах= не менее месяца. Причем тест на волосы показывает даже малые дозы.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#24  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 18:44)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Стул в мебельном выбирает, следователя пиз......ь

не входит в перечень уважительных причин.
Там типа - болезнь, ДТП, смерть родственником и тд.
Про стулья там ничего нет.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#23  Черный Лис   (Сегодня, 18:44)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Повестку вручите, а не обращайтесь через СМИ.

Повестка для объявления в розыск не нужна. Другое дело, что кровожадные дебилы на сайте не в курсе, что объявление в розыск не означает признания вины за разыскиваемым и не влечет для него никаких уголовных последствий. Это означает то что означает - что местонахождения данного человека неизвестно, и он разыскивается. Грозить ему после этого может максимум задержание.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#22  american boy   (Сегодня, 18:43)
  • -1
  •  (1)

diego milito 22, ага, бандюков которые уже в бегах сначала ищут что бы повестку вручить, а потом уже, денечка через 2, в федеральный/// Нет его (Кокоши) ни дома, ни по месту работы
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
#21  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 18:42)
  • +2
  •  (2)

Может простудился, может насморк у него, Мало ли что.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#20  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:42)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Тайланд улетел, на операцию... Шлюхoй теперь будет)))


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#19  Borg  Burg (Сегодня, 18:39)
  • 0
  •  (6)
online

Палец во рту застрял
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#18  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:38)
  • -3
  •  (5)

на Колыму губастика лупатого! smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#17  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:37)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Стул в мебельном выбирает, следователя пиз......ь
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#16  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:36)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Rasmuz
Кокорин на совещании в Газпроме

Ген прокурору пакет акций передает?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#15  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 18:32)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Для шоу это хорошо! Ещё бы он свалил за границу и объявил себя ***ом aka геем, которого притесняют в варварской России.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#14  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 18:32)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Так он сидит дома ровно.
Как он может передвигаться? confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#13  diego milito 22   (Сегодня, 18:31)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Повестку вручите, а не обращайтесь через СМИ. Есть же УПК РФ и там расписано,и если не ошибаюсь, там такой нормы, как "обращение к гражданам с предложением прибыть в следственные органы" нет.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#12  Rasmuz   (Сегодня, 18:30)
  • -1
  •  (7)

Кокорин на совещании в Газпроме
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#11  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 18:30)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Так он сидит дома ровно.
Как он может передвигаться? confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#10  Урал  Магадан (Сегодня, 18:30)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
не протрезвел ещё...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
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