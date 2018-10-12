Игорь Шалимов: в отличие от Черчесова, я в душ к игрокам не захожу

Экс-наставник "Краснодара" Игорь Шалимов, который теперь возглавляет "Химки", рассказал о нынешнем образе жизни современных футболистов."В свое время у меня был такой же образ жизни, как у футболистов из нынешнего поколения. Мне были близки тусовки, вечеринки, дорогие побрекушки и вещи. А вот татуировки – нет. Все молодые ребята так себя ведут, когда есть деньги и известность.Один раз в Италии я даже разбил машину. Как и Смолова, меня занесло. Что за машина была, не помню, но очень дорогая. Наказания никакого не было. Мне пожали руку, сказали: играй дальше. Узнали, конечно. В Италии узнают всех и всегда.Черчесов говорил о татуировках игроков: "Захожу в душ – словно на зоне оказался"? Ну по этому вопросу не могу ничего овтетить. Я в душ к игрокам не захожу", — сказал Шалимов.