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Игорь Шалимов: в отличие от Черчесова, я в душ к игрокам не захожу

Экс-наставник "Краснодара" Игорь Шалимов, который теперь возглавляет "Химки", рассказал о нынешнем образе жизни современных футболистов.

"В свое время у меня был такой же образ жизни, как у футболистов из нынешнего поколения. Мне были близки тусовки, вечеринки, дорогие побрекушки и вещи. А вот татуировки – нет. Все молодые ребята так себя ведут, когда есть деньги и известность.

Один раз в Италии я даже разбил машину. Как и Смолова, меня занесло. Что за машина была, не помню, но очень дорогая. Наказания никакого не было. Мне пожали руку, сказали: играй дальше. Узнали, конечно. В Италии узнают всех и всегда.

Черчесов говорил о татуировках игроков: "Захожу в душ – словно на зоне оказался"? Ну по этому вопросу не могу ничего овтетить. Я в душ к игрокам не захожу", — сказал Шалимов.

Чемпионат
Теги: Шалимов Черчесов Химки Краснодар
Сегодня, 11:47
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(2)
#7  Antip7   (Сегодня, 12:22)
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  •  (0)
online

Цитата: Плохиш
И рожа у него как у гомосека.....

У Шалимова?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#6  Плохиш   (Сегодня, 12:04)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
И рожа у него как у гомосека.....
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
#5  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 12:00)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Я в душ к игрокам не захожу", — сказал Шалимов.
smile А когда женщин тренировал заходил небось?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#4  grossmeister   (Сегодня, 12:00)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вспоминается Денисову черчесовское: "Пошли в душ – я тебе там шею сломаю". У Черчесова что-то особое с душем связано?
Регистрация: 6.08.2012 [жалоба]
#3  dobr25  Самарская область (Сегодня, 11:58)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Не поэтому ли дошли до 1/4 финала?


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 11:58)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Дык понятно - у сборной условия не итальянские... Скромнее живут - душ общий... Уборщица тут же в уголке ...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  студия дускай   (Сегодня, 11:53)
  • 0
  •  (0)
online

хохо
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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