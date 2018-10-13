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ФИФА оказывает давление на РФС, требуя срочно назначить нового президента организации

ФИФА выступает за скорейшее переизбрание президента РФС.

На данный момент обязанности главы организации временно исполняет Александр Алаев. Однако ФИФА не устраивает временный статус Алаева, организация требует выбрать нового президента.

Ранее сообщалось, что Виталий Мутко должен был вернуться на пост главы РФС 11 октября. Представитель Мутко заявил, что "не комментирует слухи".

Телеграм канал Мутко против
Теги: ФИФА РФС Мутко
Сегодня, 12:56
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#7  zenitchik123   (Сегодня, 14:43)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Agasphere
Кошмар какой-то по всем фронтам: ФИФА давит на РФС, Константинополь на РПЦ, ООН на МИД... Разогнать всех!

надо бахнуть confused
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#6  Barmaley   (Сегодня, 13:42)
  • +5
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Да угадайте с одного раза , кого изберут председателем. Мутько же отец - прородитель и создатель этого РФС. Разгонять нужно сам РФС. По уставу это общественная организация, а на деле мафиозная структура со своими банкирами и юристамии. Организация общественная, типа выборы, демократия, а бабки все равно тянут из бюджета через разных спонсоров типа Новатэк и Газпром. Но при этом как общественная организация , он меют налоговые привелегии. Короче- золотое дно. Вот отсюда и непомерные зарплаты "звездам". Пусть сверхбогатые платят налоги процентов 60-70 как в загнивающем западе. Тогда и народ не будет возмущаться их закидонам. Резюме. Если Мутко илии ему подобные из правительства страны перестанут спонсировать РФС, то у нас останется масимум 5 ппрофи-клубов латежеспособных и те на подсосе у государства. Зенит, Локомотив, ЦСКА, ну Рубин еще. Все. Спартак и Краснодар понятно частные клубы.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 13:34)
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Цитата: Agasphere
Разогнать всех!

Поддерживаю. В новом средневековье было не то чтобы скучно , но уныло. Вороны крякали веселыми голосами, пилорама исправно выдавала продуккты, а кот вдруг опечалился. Чего-то явно не хватало. Чиновников и не было - уже приходилось запускать в процесс разных полукровок и ненужных обществу членов . Кот лично смазывал механизмы. Однако, господа чего-то не хватало для полного щастья.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  avnik  море (Сегодня, 13:30)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ха-ха, Виталий Леонтьевич собирался вернуться просто так... А тут оказывается нужно пройти через выборы, в которых его ФИФА не хочет видеть... Однако сложно ему будет вернуться. Тут мало взять на поруки Кокорина и Мамаева - надо еще кого-нибудь прихватить... Вот только народ вспугнули и вряд ли кто сейчас залетит на статью. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  Agasphere  Москва (Сегодня, 13:27)
  • +4
  •  (6)
online

Кошмар какой-то по всем фронтам: ФИФА давит на РФС, Константинополь на РПЦ, ООН на МИД... Разогнать всех! grin
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#2  sergey3709   (Сегодня, 13:19)
  • +3
  •  (3)

Действительно назрели перемены
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  garry topor  город-герой Москва (Сегодня, 13:09)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мудко???
Да полезнее и проще Майкла Джордана назначить, чем этого лингвиста-дегенерата
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
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