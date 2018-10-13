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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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ФИФА оказывает давление на РФС, требуя срочно назначить нового президента организации
ФИФА выступает за скорейшее переизбрание президента РФС.
На данный момент обязанности главы организации временно исполняет Александр Алаев. Однако ФИФА не устраивает временный статус Алаева, организация требует выбрать нового президента.
Ранее сообщалось, что Виталий Мутко должен был вернуться на пост главы РФС 11 октября. Представитель Мутко заявил, что "не комментирует слухи".
Телеграм канал Мутко против
На данный момент обязанности главы организации временно исполняет Александр Алаев. Однако ФИФА не устраивает временный статус Алаева, организация требует выбрать нового президента.
Ранее сообщалось, что Виталий Мутко должен был вернуться на пост главы РФС 11 октября. Представитель Мутко заявил, что "не комментирует слухи".
Телеграм канал Мутко против
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