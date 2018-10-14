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Олег Веретенников: Турция – непредсказуемая команда

Лучший бомбардир в истории чемпионатов России Олег Веретенников поделился ожиданиями от матча сборной России с Турцией в Лиге наций .

"Турок можно назвать непредсказуемой командой. Они вытащили такой матч в Швеции! Шведы уже уверовали в то, что победили, а турки очень сильно провели концовку и выиграли. В матче с нами, начиная минуты с 65-й, они достаточно серьезно угрожали нашим воротам, но Лунев выручал. Очень приятное ощущение оставляют наши новые стадионы и полные трибуны болельщиков. Они не дадут нашей сборной играть спустя рукава. Очень бы хотелось, играя дома, обыграть Турцию и определить во многом турнирный расклад в нашей группе", - цитирует Веретенникова Sportbox.ru.
Теги: Веретенников Сборная Турции Сборная России
Сегодня, 16:25
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#1  Parshin   (Сегодня, 16:31)
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Тут, как бы худшего не случилось - Заката Сборной!
Симптомы то, увы, уже проявились в матче со Швецией - нулевая ничья показала неприятный НУЛЬ-НОЛЬ ! (((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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