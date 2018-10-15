Евгений Кафельников: пока не уберём лимит, достижения игроков будут только в сводках МВД

Бывшая первая ракетка мира россиянин, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что российские футболисты могли бы добиваться на футбольном поле большего, если бы был отменён действующий лимит в РПЛ."Пока мы лимит на легионеров не уберём, все "достижения" российских футболёров будут не на футбольном поле, а в горячих сводках МВД", — написал Кафельников в твиттере.