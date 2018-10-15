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Евгений Кафельников: пока не уберём лимит, достижения игроков будут только в сводках МВД

Бывшая первая ракетка мира россиянин, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что российские футболисты могли бы добиваться на футбольном поле большего, если бы был отменён действующий лимит в РПЛ.

"Пока мы лимит на легионеров не уберём, все "достижения" российских футболёров будут не на футбольном поле, а в горячих сводках МВД", — написал Кафельников в твиттере.
Теги: Кафельников Тигиев
Сегодня, 17:24
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6
(1)
#6  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 19:06)
  • 0
  •  (0)
online

scorpion 69,
ты наверно дебил
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#5  vitalii  moldova (Сегодня, 18:27)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
прав!!!
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
#4  Makc33   (Сегодня, 18:22)
  • +2
  •  (2)

Правильно!!!Пока не будет здоровой конкуренции и будут платить бешенное бабло лишь за паспорт так и будет.Не будь лимита того же Кокору уже давно нах послали бы изЗенита
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:12)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Изредка даже кретин говорит правильные вещи...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  scorpion 69  колпино (Сегодня, 17:39)
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
молчал бы жирная морда панов№2
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 17:37)
  • +2
  •  (4)

все правильно


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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