Олег Веретенников стал тренером-селекционером "Ротора"

Веретенников официально вошел в тренерский штаб "Ротора"



Сегодня Олег Веретенников был официально принят на должность тренера-селекционера в футбольный клуб "Ротор". Помимо прямых тренерских обязанностей, он будет заниматься поиском новых игроков для волгоградской команды. pic.twitter.com/XnZPt9tO19 — ФК «Ротор» (@RotorFc) October 16, 2018

Бывший полузащитник "Ротора" Олег Веретенников вошел в тренерский штаб команды.Он был принят на должность тренера-селекционера.48-летний специалист во время карьеры футболиста провел 290 матчей за "Ротор" и забил 156 мячей.