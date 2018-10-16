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Олег Веретенников стал тренером-селекционером "Ротора"

Бывший полузащитник "Ротора" Олег Веретенников вошел в тренерский штаб команды.

Он был принят на должность тренера-селекционера.

48-летний специалист во время карьеры футболиста провел 290 матчей за "Ротор" и забил 156 мячей.

Теги: Веретенников Ротор
Сегодня, 12:24
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#2  Кир Мяс   (Сегодня, 13:45)
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online

Команды Ротор не существует
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#1  Parshin   (Сегодня, 12:40)
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Настоящий тренер-селекционер - это тот, кто увидел-нашел перспективного игрока и привел его в одну из команд, желательно Премьер-лиги... Увидел не в африканских джунглях, не старика-иностранца за 35 лет или иностранца-юношу в 17 лет, а нашего, российского, доморощенного футболиста в одной из команд ФНЛ, ПФЛ, 3-го дивизиона, любительских лиг, чемпионатов регионов (краев,областей, республик, городов...)!
Где вы, прозорливые, с чудо-взглядом кладоискатели футбольных талантов, особенно в российской глубинке?
Пора уже в начале сезона публиковать ТАКУЮ Статистику по всем командам :
-игроки воспитанники команды
-игроки приглашенные из других команд Премьер-лиги
-игроки приглашенные из команд ФНЛ
-игроки приглашенные из команд ПФЛ
-игроки приглашенные из команд 3-го дивизиона
-игроки приглашенные из любительских команд
-игроки приглашенные из Зарубежных команд
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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