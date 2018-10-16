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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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В комитет по этике РФС по-прежнему не поступил запрос о рассмотрении поведения Кокорина и Мамаева
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Олег Веретенников стал тренером-селекционером "Ротора"
Бывший полузащитник "Ротора" Олег Веретенников вошел в тренерский штаб команды.
Он был принят на должность тренера-селекционера.
48-летний специалист во время карьеры футболиста провел 290 матчей за "Ротор" и забил 156 мячей.
Он был принят на должность тренера-селекционера.
48-летний специалист во время карьеры футболиста провел 290 матчей за "Ротор" и забил 156 мячей.
Веретенников официально вошел в тренерский штаб "Ротора"— ФК «Ротор» (@RotorFc) October 16, 2018
Сегодня Олег Веретенников был официально принят на должность тренера-селекционера в футбольный клуб "Ротор". Помимо прямых тренерских обязанностей, он будет заниматься поиском новых игроков для волгоградской команды. pic.twitter.com/XnZPt9tO19
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