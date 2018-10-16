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Черчесов оценил перспективы Игнашевича на тренерском поприще

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что у Сергея Игнашевича большое тренерское будущее.

"Чемпионат мира закончился. Игнашевич объявил о завершении карьеры. Когда он сказал, что переходит на другую работу и учится на тренера, мы предложили ему приезжать к нам на сборы.

Мы всегда рады видеть Сергея. Я уверен, у него большое будущее. Два сбора он с нами провел, общается, готовит с нами тренировки, какие-то упражнения проводит. Думаю, это ему на пользу", - рассказал Черчесов.

"Россия 24"
Теги: Черчесов Игнашевич
Сегодня, 18:09
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