Черчесов оценил перспективы Игнашевича на тренерском поприще

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что у Сергея Игнашевича большое тренерское будущее."Чемпионат мира закончился. Игнашевич объявил о завершении карьеры. Когда он сказал, что переходит на другую работу и учится на тренера, мы предложили ему приезжать к нам на сборы.Мы всегда рады видеть Сергея. Я уверен, у него большое будущее. Два сбора он с нами провел, общается, готовит с нами тренировки, какие-то упражнения проводит. Думаю, это ему на пользу", - рассказал Черчесов.