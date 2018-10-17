Алексей Игонин: третья часть сборной - иностранцы. Как можно радоваться ее победам?

Экс-защитник "Зенита" Алексей Игонин выступил против натурализации игроков для сборной России."Сборная показывает качественный футбол, играет на своих козырях. У нас появилась самобытная команда, способная побороться за победу на Евро-2020. И всё бы хорошо, если бы не одно но. Натурализация игроков.Я опасался этого ещё до чемпионата мира, сейчас же ситуация стала критической. Четыре натурализованных футболиста — плохая реклама российского футбола.Как можно радоваться победам сборной, почти на треть составленной из легионеров? Что заставляет радоваться голам Фернандеса и Нойштедтера, подачам Рауша и сухим матчам Гилерме? Не понимаю", — заявил Игонин.