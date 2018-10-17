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Алексей Игонин: третья часть сборной - иностранцы. Как можно радоваться ее победам?

Экс-защитник "Зенита" Алексей Игонин выступил против натурализации игроков для сборной России.

"Сборная показывает качественный футбол, играет на своих козырях. У нас появилась самобытная команда, способная побороться за победу на Евро-2020. И всё бы хорошо, если бы не одно но. Натурализация игроков.

Я опасался этого ещё до чемпионата мира, сейчас же ситуация стала критической. Четыре натурализованных футболиста — плохая реклама российского футбола.

Как можно радоваться победам сборной, почти на треть составленной из легионеров? Что заставляет радоваться голам Фернандеса и Нойштедтера, подачам Рауша и сухим матчам Гилерме? Не понимаю", — заявил Игонин.

"Спорт день за днём"
Теги: Сборная России Игонин Рауш Марио Фернандес Гильерме
Сегодня, 09:50
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27
(7)
#27  Barmaley   (Сегодня, 12:08)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: анд
Если глядя на игру сборной, пацаны пойдут играть в футбол,я за такую сборную!

Не смешите мои тапочки. Пойдут не пацаны, а детки российских миллионеров, способные оплатить обучение в академиях великих клубов.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#26  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:54)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Зато все натурализованные играют с удовольствием и полной самоотдачей,а наши или пешком ходят ,или по тюрьмам сидят да из-за богатств судятся.Некогда нашим.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#25  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 11:54)
  • -1
  •  (5)

Насчет бразильцев я бы поспорил.Ребята играют в РФ и являются гражданами и они заслуживаюи вызов.Насчет немцев другой вопррс:когда это у них патриотические чувства к России проснулись?В Германии 1/3 советских немцев и при желании они могли бы повлиять на агрессивную политику Меркель в отношении России.Но оно им как я понимаю не особо то и нужно.А то,что сбопная многонациональна эио показывает и то,что Россия многонациональная и страна не только для русских:поверьте мне все болеют за сборную и грузины очень рады за Джикию,татары за Кузяева и Наибулина,осетины за Камболова и Дзагоева,Черчеса.За Зобнина.Правда, кто он по нации не знаю.Полкоманды у нас хохлы.Тренер вратарей латыш,Ромащенко белорус.Этим и сильна сборная
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#24  Dazai  Paradise (Сегодня, 11:34)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
Клозе вон в Польше родился, но кто из Немцев что против него скажет? Хватит делить на наше не наше, наше все в СИЗО сидит или вон из-за путатеней с женами судиться, а иногда алементов на 15мультов торчит.
Мостовые, Карпины и Аршавины перевелись, а потому радоваться нужно и натурализованным результатам.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#23  pasol   (Сегодня, 11:24)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Akcent812
ну как, как..с примесью горечи за отечественный футбол smile


Ага, в лице зенитовца Кокорина... joy
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#22  анд  самара (Сегодня, 11:24)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Если глядя на игру сборной, пацаны пойдут играть в футбол,я за такую сборную!
Регистрация: 11.04.2012 [жалоба]
#21  pasol   (Сегодня, 11:17)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Lord_Vik
назвать Монсона и Сигала Россиянами по духу, это ты сегодня с утра крепко принял конечно


Поезжай, пообщайся с Депутатом Городской думы г.Красногорска Московской области - Джеффри Уильямом Монсоном, он тебе многое растолкует о России, причем, очень УБЕДИТЕЛЬНО, правда, если еще не поздно!

"...По вере вашей да будет вам... " (от Матфея 9:29).
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#20  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:16)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
ну как, как..с примесью горечи за отечественный футбол smile
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#19  АРА  г.Пермь (Сегодня, 11:11)
  • +4
  •  (8)

Да,у нас в стране кто только не живёт,почему этим отказывать,тем более,если они принесут пользу стране!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#18  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 11:08)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Совсем Игоша допился cry !
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#17  VitL  Белгород (Сегодня, 11:04)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pasol
Ерунда! Россияне - это не по национальности, а по духу!
Пример: Джефф Монсон и Стивен Сигал.


отличный пример. Сигал - он акой русский, такой русский!
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#16  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 11:01)
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pasol
Ерунда! Россияне - это не по национальности, а по духу!

Пример: Абрам Ганнибал, Петр Багратион и т.д., из современных, например: Джефф Монсон и Стивен Сигал.

назвать Монсона и Сигала Россиянами по духу, это ты сегодня с утра крепко принял конечно smiley
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#15  pasol   (Сегодня, 10:51)
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Бавария»
Ерунда! Россияне - это не по национальности, а по духу!

Пример: Абрам Ганнибал, Петр Багратион и т.д., из современных, например: Джефф Монсон и Стивен Сигал.

Почему могут быть работающие в России специалисты не российского происхождения: врачи, инженеры и т.д., а футболисты - нет.

Если делают свое дело профессионально, то пусть будет хоть 100%, чем русские "чмо", типа Кокорина и Мамаева (клубные пристрастия - за рамки)!

Игонин:"...Что заставляет радоваться голам Фернандеса и Нойштедтера, подачам Рауша и сухим матчам Гилерме? Не понимаю".

Ответ: любовь к ФУТБОЛУ!!! А национализм - это из другой "оперы", где предлагали определять принадлежность к коренной нации по размеру черепа! rage
Кроме того, к сведению "специалиста" Игонина: и Рауш, и Нойштедтер родились в России, а что паспорт им выдали позднее - это вопрос не к ним!!!
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#14  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:33)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: студия дускай
не играли в росс чемпе значит чужие

Что за дибилизм? А если игрок априори талант и решил сразу в топ чемпионат ехать, а не в нашем болоте прозябать, но зато бабло грести, как Черышев к примеру?
Алексей_Новгород,
Согласен с тобой, но не нужно только полностью команду создавать из легов. Заткнуть проблемные позиции это одно, а когда начинается полсостава собирать из легов - это другое. Во всем нужно знать меру и реально брать в сборную когда дыра сияет и не закрыть её отечественными футболистами. К Гиллерме к слову претензий нет, но вратарская позиция как раз по мне не проблемная у нас.....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#13  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 10:33)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что еаропейским странам говорить?
У них 2/3 негры у всех.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#12  Apant1   (Сегодня, 10:29)
  • -3
  •  (5)

Государства образования искусственные, сегодня одни границы, завтра другие, смог бы например крымчанин играть за сборную России, если раньше он играл за сборную Украины? Футбольные чиновники скажут нет, это не по их собачьим правилам, а я скажу да пусть играет. Правило заигранности за какую нибудь сборную, помоему тоже надо отменять, в какой стране живёт человек, большую часть времени, чьё гражданство имеет, в той сборной и должен играть. А через сто лет надеюсь и это сраное гражданство мы сможем изжить, *** летишь на земном шаре хрен знает куда, так ещё какие то долбоящеры говорят тебе куда ты можешь передвигаться по этому шару, а куда нет)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#11  yuri  спб (Сегодня, 10:27)
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Sergeevich
Ясно. Но Черышев тоже легионер. Да и вообще, почему нельзя просто порадоваться победе сборной?
А до этого у нас был тренер легионер, так что бронза на Евро - тоже не в счет.

Я только за себя отвечаю, мне эта реально сбродная до Луны. Кот болел раньше за сборную , а щас на полшестого. Легионер тренер был необходим чтобы убрать предвзятость клубных пристрастий. Думаю, не стоит напоминать почему лучший игрок десятилетия не поехал в романцевскую сборную.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  fartovij  Иваново (Сегодня, 10:24)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Анжи»
Ну так если свои кривоногие. Лучше уж дойти с легами до 1/4 ЧМ, чем не выйти из группы со своими розовощекими Иванушками, от которых мяч на 10 метров отлетает


--------------------
Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013 [жалоба]
#9  Sergeevich   (Сегодня, 10:24)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
yuri,
Ясно. Но Черышев тоже легионер. Да и вообще, почему нельзя просто порадоваться победе сборной?
А до этого у нас был тренер легионер, так что бронза на Евро - тоже не в счет.

А про другие сборные тогда вообще не стоит упоминать: сколько игроков из чемпионата Бразилии играет в сборной?

Да и за клубы нет смыла болеть.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#8  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 10:18)
  • +8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Барселона»
Из Игонина эксперт, как из говна пуля. Рауш с Нойштедтером по-русски говорят лучше, чем многие русские. Фернандес да натурализован, но как можно за него не болеть? Человек в каждом матче лучший на поле, выкладывается по полной. Вот ползал бы по полю условный Смолов, что за него бы больше народу болело?! Игонину лучше жевать, чем говорить, тем более, что сам был игроком ниже среднего и за сборную вроде как не играл.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 10:17)
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Sergeevich
Он не прав.
Гилерме иностранец, но с вратарской позицией у нас проблем нет. До этого Лунев стоял не хуже.
Рауш почти русский, Нойштедтер с натяжкой тоже не совсем иностранец.

А вот Фернандес - да, но это не треть команды.

Попробую опровергнуть . Писатель погрозил пальцем коту- иди на куй гавно а не писатель , ответил ему, дураку. Есть такое понятие как легионеры . Так вот эти персонажи леги в сборной. Как ни крути. Ясно?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  Sergeevich   (Сегодня, 10:08)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: студия дускай
не играли в росс чемпе значит чужие

Так и Черешев тогда иностранец?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#5  студия дускай   (Сегодня, 10:02)
  • -5
  •  (5)

не играли в росс чемпе значит чужие
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 10:00)
  • -13
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Немцы- наполовину наш народ, но слезшие с пальмы бразильцы- это позор сборной России.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  Sergeevich   (Сегодня, 09:57)
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Он не прав.
Гилерме иностранец, но с вратарской позицией у нас проблем нет. До этого Лунев стоял не хуже.
Рауш почти русский, Нойштедтер с натяжкой тоже не совсем иностранец.

А вот Фернандес - да, но это не треть команды.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#2  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 09:57)
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Согласен. Фернандес конечно лучший, но не свой(
А насчет Гилерме, Рауша и Нойштедтера..вообще не понимаю прикола, средних игроков натурализовывать и приглашать в сборную. Ладно в чемпе из за лимита, но в сборную чего тащить игроков по уровню таких же как и игроки россияне. Какой то финт ушами.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 09:54)
  • +1
  •  (7)
online

Зато кот всё прекрасно понимает. Есть люди которым понятие Родина - пустой звук. Где кормят , там и родина. Хомяки.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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