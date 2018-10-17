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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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ВЦИОМ: только 6 процентов россиян считают, что Кокорина и Мамаева не нужно наказывать

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему скандала с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Футболисты виноваты в произошедшей драке – так думает 48 процентов опрошенных. При этом четверть (24 процента) из них считают, что все участники драки в равной степени виноваты. Еще 3 процента уверены, что инцидента вовсе не было, и что Кокорина и Мамаева хотят оболгать.

23% опрошенных считают, что игроки должны понести наказание, предусмотренное законодательством РФ. Еще 13% граждан считают, что Кокорина и Мамаева следует наказать, но не назвали конкретных мер пресечения. О том, что Кокoрина и Мамaева не следует наказывать за произошедший инцидент, заявили 6% россиян.

ВЦИОМ
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:49
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4
(1)
#4  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 16:39)
  • 0
  •  (2)

Миллионы осужденных по менее тяжелым статьям сидят.Почему их не должны наказать?Перед законом должны быть все равны.Как после этого уважать наш уголовный кодекс,да и вообще конституцию во главе с президентом.Хотя о президенте у меня уже давно сложившееся личное мнение.Какое ? - лучше промолчу.Понимаю в какой стране живу.А жить то хочется
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#3  sumzzz  Калининград (Сегодня, 14:51)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Я в ахуе!!! Но не из-за этих двух дэбилов, а из-за того, что по этому поводу даже ВЦИОМ возбудился.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 14:26)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
В футбол играют 6% россиян.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Sesk   (Сегодня, 14:16)
  • -1
  •  (5)

Судя по здешней публике, здесь тусуются остальные 94% россиян.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
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