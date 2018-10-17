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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ВЦИОМ: только 6 процентов россиян считают, что Кокорина и Мамаева не нужно наказывать
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему скандала с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Футболисты виноваты в произошедшей драке – так думает 48 процентов опрошенных. При этом четверть (24 процента) из них считают, что все участники драки в равной степени виноваты. Еще 3 процента уверены, что инцидента вовсе не было, и что Кокорина и Мамаева хотят оболгать.
23% опрошенных считают, что игроки должны понести наказание, предусмотренное законодательством РФ. Еще 13% граждан считают, что Кокорина и Мамаева следует наказать, но не назвали конкретных мер пресечения. О том, что Кокoрина и Мамaева не следует наказывать за произошедший инцидент, заявили 6% россиян.
ВЦИОМ
Футболисты виноваты в произошедшей драке – так думает 48 процентов опрошенных. При этом четверть (24 процента) из них считают, что все участники драки в равной степени виноваты. Еще 3 процента уверены, что инцидента вовсе не было, и что Кокорина и Мамаева хотят оболгать.
23% опрошенных считают, что игроки должны понести наказание, предусмотренное законодательством РФ. Еще 13% граждан считают, что Кокорина и Мамаева следует наказать, но не назвали конкретных мер пресечения. О том, что Кокoрина и Мамaева не следует наказывать за произошедший инцидент, заявили 6% россиян.
ВЦИОМ
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