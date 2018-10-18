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Властимил Петржела: то, что сделали Кокорин и Мамаев – катастрофа

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела на спортивном бизнес-форуме Sport Leaders Global Forum, в настоящий момент проходящем в Санкт-Петербурге, прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Мне стало плохо, когда я узнал о произошедшем. Как могут так вести себя игроки, выступающие в высшей лиге, особенно такие, как Кокорин и Мамаев. То, что они сделали – это катастрофа.

Нужно ли их посадить или отлучить от футбола? Отлучать от футбола бессмысленно, но наказать их нужно. Если их сейчас отпустят, это будет знак для остальных, что все можно", - цитирует Петржелу "Спорт-Экспресс".
Теги: Петржела Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:12
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#1  marlok  Иваново (Сегодня, 19:04)
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Болеет за:
«Спартак»
что значит отлучить от футбола, играть в футбол им ни кто не сможет запретить. пусть играют где хотят, хоть на зоне. хоть в тюрьме. Вот запретить заниматься профессионально футболом это другое дело.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
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